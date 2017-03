“Tử thần” rình rập trên các đường ngang dân sinh

Đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về an toàn đường sắt tại các tuyến đường ngang dân sinh ở Đà Nẵng.

Theo Công ty Quản lý đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng, trên tuyến đường sắt dài hơn 20 km qua nội đô có hơn 44 đường ngang tự phát không có gác chắn. Trong số này có tám điểm đen về tai nạn đường sắt, tập trung ở các phường Hòa An, Hòa Phát (quận Cẩm Lệ), Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu)...

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, số lượng đường ngang dân sinh qua TP Đà Nẵng lớn hơn nhiều so với thống kê trên. Riêng đoạn giữa ga Đà Nẵng - ga Thanh Khê (dài 3 km) đã có đến 70 đường ngang tự phát. Chị Nguyễn Thị Nhung (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) lý giải: “Nhà ở trong hẻm nhỏ, muốn ra đường lớn phải đi vòng rất xa nếu không băng qua lối này. Biết nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn cứ đi”.

Đang có cả trăm đường ngang dân sinh tự phát vắt qua tuyến đường sắt dài chưa đến 20 km trong nội đô Đà Nẵng. Ảnh: TT

Dù Sở GTVT TP Đà Nẵng đã xây hàng rào ngăn cách giữa đường sắt và đường bộ nhưng dọc tuyến đường sắt giữa ga Thanh Khê - ga Lệ Trạch vẫn còn 11 đường ngang do Sở GTVT mở nhưng không có gác chắn. Bà Trần Thị Nguyệt (tổ 32, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) phản ánh: “Hàng rào dựng quá cao so với tầm nhìn nên khi rẽ băng qua đường sắt, nhiều người không quan sát được tàu đang đến. Nhiều nút đường ngang dân sinh mở quá rộng, không người gác, các phương tiện chen nhau qua lại rất nguy hiểm”.

Theo ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng, các đường ngang dân sinh thật sự là mối hiểm họa lớn cho đội tàu và người dân. “Số lượng đường ngang tự phát quá nhiều, chúng tôi phải tập trung giải quyết trước ở các đoạn đông dân cư. Tại bốn điểm nóng ở hai quận Thanh Khê và Cẩm Lệ, công ty đã phối hợp với Ban ATGT TP lập gác chắn. Trong hai năm 2010 và 2011, công ty cũng tự bỏ chi phí để xây dựng nhiều đoạn rào chắn phía trong khu dân cư” - ông Sơn nói.

Ông Sơn cho biết thêm cuối năm 2007, ngành đường sắt đã đề nghị đóng 27 đường ngang trái phép tại trục đường sắt chạy song song với đường Trường Chinh. “Trước mắt, chúng tôi sẽ cho xây dựng các đường gom nối liền khu dân cư với các trục đường lớn (có gác chắn - PV) băng qua đường sắt. Cứ khoảng 1 km đường sắt sẽ xây dựng một đường ngang có gác chắn. Khi đó người dân sẽ không phải đi qua những đường ngang nguy hiểm nữa” - ông Sơn nói.

Thời gian qua, chúng tôi đã xử lý nhiều vụ vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn chạy tàu, phá bỏ nhiều đường ngang dân sinh trái phép. Thế nhưng các đường ngang dân sinh vẫn xuất hiện, chủ yếu do ý thức của người dân còn kém. Ông NGUYỄN NAM THẮNG, Phó phòng Kỹ thuật an toàn, Công ty Quản lý đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng

