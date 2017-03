Từ tố cáo, nhiều sĩ quan Công an huyện Cư Kuin bị kỷ luật

Chiều 2-3, Đại tá Nguyễn Văn Quy - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết như trên.





Đại tá Nguyễn Văn Quy – Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk công bố hình thức kỷ luật các cán bộ Công an huyện Cư Kuin tại cuộc họp báo

Theo đó, đại tá Nguyễn Bường (nguyên Trưởng Công an huyện Cư Kuin, vừa được điều chuyển làm trưởng Phòng An ninh xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk) bị cảnh cáo. Thượng tá Cao Tiến Phu (Phó Trưởng Công an huyện Cư Kuin bị cảnh cáo. Thượng tá Huỳnh Thanh Hải (Phó Trưởng Công an huyện Cư Kuin) bị kiểm điểm rút kinh nghiệm. Thiếu tá Võ Ngọc Quang (nguyên đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và ma túy) bị cách chức đội trưởng, điều về làm điều tra viên Phòng PC44 Công an tỉnh Đắk Lắk; các cán bộ khác bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách, kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Đại tá Đoàn Quốc Thư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Thiếu tá Võ Ngọc Quang bị cách chức vì hành vi dùng súng hù dọa đoàn kiểm tra liên ngành và một số sai phạm khác…