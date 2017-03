Tử tù sẽ được ghi âm lời nói gửi thân nhân

Thân nhân sẽ được nhận xác tử tù Năm 2004, sau khi “trùm xã hội đen” Năm Cam cùng Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Văn Minh, Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng bị xử bắn, dư luận xôn xao rằng gia đình họ phải tốn trên 200 triệu đồng mới lấy được xác về an táng. Từ thông tin này, Pháp Luật TP.HCM đã lần ra đường dây làm dịch vụ “trộm xác” với giá cắt cổ tại pháp trường Long Bình (quận 9, TP.HCM). Không dừng lại, Báo còn tìm hiểu, phản ánh những tồn tại xoay quanh chuyện quản lý xác tử tù. Theo đó, văn bản duy nhất điều chỉnh vấn đề này là Chỉ thị 138 ngày 13-2-1974 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Chỉ thị quy định xác tử tội phải được chôn tại pháp trường nhưng không đề cập đến việc có cho thân nhân cải táng, đem đi nơi khác chôn hay không. Mặt khác, chỉ thị không quy định thẩm quyền, trách nhiệm và trình tự, thủ tục, điều kiện quản lý xác tử tội, không quy định chế tài, nếu vi phạm thì xử lý sao... Vì thế đã phát sinh chuyện mỗi nơi quản lý xác tử tội một kiểu: Có nơi bắn xong cho gia đình nhận xác, có nơi cho sau khi bốc mộ, có nơi lại không cho. Sau khi Báo đăng tải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, VKSND tối cao, TAND tối cao, Vụ Pháp chế Bộ Công an... đã có ý kiến, thậm chí Thủ tướng cũng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng này. Tiếp đó, Bộ Công an đã có đề án quản lý xác tử tù theo hướng cho thân nhân tử tù được mang xác về mai táng. Xu hướng nhân đạo, minh bạch ấy nay đã được thể hiện trong dự luật Thi hành án tử hình khi cho phép thân nhân tử tù được nhận thi hài, hài cốt, tro cốt về táng. Cụ thể, trong thời gian tử tù chờ thi hành án, nếu thân nhân tử tù có đơn đề nghị được nhận thi hài tử tù để táng thì chánh án tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình xem xét, quyết định. Trường hợp gia đình tử tù đề nghị được nhận thi hài đã hung táng từ đủ ba năm trở lên, hài cốt đã được cát táng, tro cốt về táng thì thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án xem xét, quyết định. Nếu xét thấy việc này gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đối ngoại, môi trường thì thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án có thể quyết định không cho mang về. GIA HY