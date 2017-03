Tử vong khi chèo ghe thăm người thân mới sinh

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 16-12, anh Vũ chèo ghe đi thăm một người thân mới sinh ở khu vực cách nhà khoảng vài trăm mét.

Tuy nhiên, do mưa to lũ lớn, không may ghe của Vũ bị lật khiến nạn nhân bị nước cuốn mất tích trong đêm.



Nhiều vụ lật ghe chết người thương tâm đã xảy ra ở Quảng Nam trong ngày hôm qua (16-12). Ảnh: HUY TRƯỜNG

Người dân sau đó trình báo sự việc lên cơ quan chức năng xã Điện An. Nhận thông tin, chính quyền xã đã huy động lực lượng để cùng người dân tổ chức tìm kiếm nhưng do trời tối và nước lớn, việc tìm kiếm hết sức khó khăn.

“Đến gần 9 giờ 30 sáng nay mới phát hiện được thi thể nạn nhân Vũ ở cách chỗ lật ghe khoảng 10 m. Phía chính quyền cũng đã bàn giao thi thể của nạn nhân cho gia đình đem về an táng” - ông Nguyễn Văn Phước (Chủ tịch xã Điện An) cho biết.

Được biết trong ngày hôm qua, tại Quảng Nam đã xảy ra nhiều vụ lật ghe trong lũ thương tâm. Đã có ít nhất hai người chết vì lật ghe khi nước lũ về.