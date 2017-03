Từ vụ con ruồi: Kiểm tra Công ty Tân Hiệp Phát

“Đề nghị giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, xử lý thông tin về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn vì những ngày qua, báo chí đưa tin vụ việc khách hàng phát hiện con ruồi trong chai nước tăng lực Number One của Công ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát (đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) và đòi tiền bồi thường 500 triệu đồng gây xôn xao dư luận”. Văn bản 344/ATTP-NĐ ngày 10-2 do ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế), ký có nội dung nêu trên.

Ông Phong cũng đề nghị giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh thông tin về ATTP tại Công ty Tân Hiệp Phát phải xong trước tết Nguyên đán. Ông cũng yêu cầu đoàn liên ngành phát hiện sớm những nguy cơ mất ATTP, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). Công khai thông tin kết luận vụ việc để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Một công đoạn sản xuất nước đóng chai của Tân Hiệp Phát. Ảnh: CLVN

“Ngoài xác minh thông tin liên quan đến con ruồi trong chai nước, chúng tôi yêu cầu đoàn liên ngành kiểm tra điều kiện ATTP của công ty, tập trung vào dây chuyền sản xuất sản phẩm đã được phản ảnh” - ông Phong nói.

Chiều cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Từ Tấn Thứ, Trưởng phòng Nghiệp vụ - người phát ngôn Sở Y tế tỉnh Bình Dương, cho biết: Sở Y tế tỉnh Bình Dương vừa nhận văn bản của Cục ATTP, đề nghị giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai xác minh, kiểm tra điều kiện ATTP đối với Công ty Tân Hiệp Phát.

“Ngay sau khi nhận được công văn, lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế cùng Chi cục ATTP tỉnh Bình Dương lập đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, xác minh trong thời gian tới. Sau khi có kết quả sẽ báo cáo về Cục ATTP” - ông Thứ cho biết.

Trước đó anh Võ Văn Minh (ở Tiền Giang) phát hiện bên trong chai nước tăng lực Number One của Công ty Tân Hiệp Phát có một con ruồi và gọi điện thoại yêu cầu công ty này “bù đắp” 500 triệu đồng. Trong lúc anh Minh hẹn gặp đại điện của Tân Hiệp Phát tại một quán cà phê và đang nhận tiền thì bị các trinh sát hình sự Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tiền Giang ập vào bắt giữ.

Công an tỉnh Tiền Giang đã gửi chai nước đến Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để giám định. Kết quả cho thấy nắp chai Number One bị biến dạng, bên trong có các vết xước, dấu vết có chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, hình thành do công cụ sắc nhọn tạo ra.