Từ vụ Vedan: Được kiện tập thể, các bên đều “khỏe”

1,5 triệu nhân viên kiện Wal-Mart Đầu năm 2010, Wal-Mart, công ty bán lẻ hàng đầu của Mỹ, đã bị 1,5 triệu nhân viên và cựu nhân viên kiện tập thể đòi bồi thường hàng tỉ đôla. Lý do là Wal-Mart trả lương cho nhân viên nữ thấp hơn so với nhân viên nam làm cùng công việc; các nữ nhân viên cũng được thăng chức ít hơn và phải chờ thăng chức lâu hơn so với các nam đồng nghiệp. Trong khi đó, Wal-Mart kêu gọi nhân viên nào thấy mình là nạn nhân của tình trạng phân biệt đối xử cần khởi kiện các cửa hàng cụ thể. Với tỉ lệ sáu phiếu thuận và năm phiếu chống, Tòa Kháng án liên bang địa hạt 9 đã quyết định vụ kiện tập thể lớn nhất Mỹ từ trước tới nay này sẽ được đem ra xét xử. Toyota bị kiện tập thể vì lỗi chân ga Đầu năm 2010, hãng xe Toyota phải đối mặt với một đơn kiện tập thể của 156 người ở British Columbia (Canada) liên quan đến lỗi chân ga. Đây là một trong hơn 30 đơn kiện tập thể mà hãng này đang phải đối mặt trên khắp thế giới. Theo những người khởi kiện, lỗi dính chân ga đã gây nên nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng nên Toyota phải hoàn trả tiền mua xe hoặc thanh toán khoản lỗ do việc bán lại xe. Bà Shirley MacDonald, một người tham gia kiện, kể lại chiếc Toyota Echo đời 2004 của bà bất ngờ phóng vọt lên, bà cố đạp chân phanh nhưng chiếc xe vẫn lao đi rồi đâm sầm vào một thân cây... Honda bị kiện tập thể vì bộ phanh Có khoảng 350 đơn khiếu nại hãng xe Honda được lưu trữ trên trang web của Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Mỹ. Các khách hàng này đã khởi kiện Honda, cho rằng bộ má phanh sau trên xe Accord 2008-2009, Acura TSX 2009 và một số xe đời 2010 có tuổi thọ quá ngắn, chỉ chạy được khoảng 24.000-32.000 km. Dù thế, hãng Honda vẫn từ chối đưa vấn đề này vào trong chế độ bảo hành mới. Đầu năm 2010, vụ kiện tập thể này đã tạm thời ổn thỏa sau khi hãng Honda đồng ý dàn xếp với khách hàng.