Từ vụ Vedan: Sửa luật để phù hợp với cuộc sống?

Tách thành những nhóm nhỏ? Theo luật sư Trương Xuân Tám, trong vụ Vedan, bà con nên tách ra thành những nhóm nhỏ để kiện là thuận lợi nhất. Chẳng hạn các hộ nông dân cùng xã gộp thành một nhóm, các hộ thiệt hại do việc nuôi tôm cá thành một nhóm, các hộ thiệt hại về đánh bắt trên sông Thị Vải thành một nhóm… Các nhóm này họp lại, tập hợp yêu cầu rồi ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức thay mặt cả nhóm gửi đơn đến tòa. Làm như vậy vừa tránh trường hợp quá tải cho người đại diện vừa giảm áp lực cho tòa. Vì nếu một người mà đại diện cho hàng chục ngàn người thì cũng kẹt mà một tòa tiếp nhận một lúc hàng chục ngàn đơn kiện cũng không xong. Luật sư Cao Minh Triết, Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang, cho rằng chỉ nên giới hạn nhóm trong phạm vi một tỉnh, xé nhỏ quá lại gây phức tạp. Người dân một tỉnh có thể ủy quyền khởi kiện cho một văn phòng luật sư, Hội Nông dân hay một cá nhân nào đó am hiểu pháp luật… Trên đây chỉ là đề xuất của hai luật sư nhằm tìm ra một giải pháp phù hợp, vừa mang lại lợi ích cho phía người bị xâm hại, vừa để giảm áp lực cho cơ quan tố tụng. Tuy nhiên, có thể ngành tòa án sẽ không chấp nhận việc khởi kiện theo nhóm vì pháp luật dân sự ở ta chưa hề có quy định nào về chế định kiện tập thể và dĩ nhiên, ngành tòa án sẽ không thể làm khác luật. --------------------------------------------------------------------------- Pháp luật các nước Cơ chế kiện tập thể trên thế giới có hai hình mẫu. Thứ nhất là “opt in model”, tức người bị thiệt hại phải tham gia vào việc kiện đòi bồi thường. Tòa án sẽ ra một phán quyết rõ ràng là ai được bồi thường và mức bồi thường là bao nhiêu. Thứ hai là “opt out model”, tức phán quyết của tòa ràng buộc tất cả người tiêu dùng có liên quan, ai chưa muốn kiện cũng vẫn được bồi thường nếu sau này họ có yêu cầu. Tòa sẽ đưa ra các tiêu chí để xác định người tiêu dùng được bồi thường. Trong hai hình mẫu này, “opt out model” được đánh giá là có hiệu quả và tiết kiệm hơn “opt in model”. Kiện tập thể có nguồn gốc xuất xứ từ Hoa Kỳ theo hình mẫu “opt out”. Tiền bồi thường thiệt hại theo luật Mỹ không chỉ đơn thuần nhằm để khắc phục thiệt hại mà mang tính hình phạt nên số tiền này thường rất lớn. Chính vì thế, các nhà sản xuất ở Hoa Kỳ rất sợ việc bồi thường thiệt hại theo pháp luật trách nhiệm sản phẩm ở Hoa Kỳ nên họ luôn mua bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm. Theo đánh giá, cơ chế kiện tập thể ở Hoa Kỳ không tiến bộ bằng Canada. Canada cũng áp dụng hình mẫu “opt out” nhưng phán quyết của tòa chỉ tự động ràng buộc những người tiêu dùng có liên quan trong phạm vi một tỉnh. Một số nước trong Liên minh châu Âu cũng cho phép các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng thay mặt người tiêu dùng để kiện. Một số quốc gia chuộng hình mẫu “opt in model”. Trong khi đó, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha lại theo “opt out model”. Chính phủ Anh thì còn đang cân nhắc kiến nghị áp dụng “opt out model”… Ngày nay với sự phát triển của xã hội, việc sản xuất sản phẩm hàng loạt sẽ kéo theo nhiều vấn đề về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trên diện rộng, đến nhiều người. Thủ tục tố tụng khiếu kiện tập thể là một thủ tục tiên tiến, sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người bị thiệt hại như tiết kiệm thời gian, tiền bạc, đem lại sự công bằng, nhất quán trong các phán quyết của tòa. Thạc sĩ PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH, giảng viên Đại học Luật TP.HCM