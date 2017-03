Từ vụ Vedan: Sửa luật ra sao?

Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết của TS NGUYỄN MINH HẰNG - Trưởng bộ môn tranh tụng dân sự Học viện Tư pháp.

Xung quanh vấn đề kiện tập thể, Pháp Luật TP.HCM tiếp tục nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia. Hiện nay, pháp luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự đều chưa có quy định rõ ràng về vấn đề khởi kiện tập thể.

Mở rộng hình thức khởi kiện tập thể

Điều 162 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về chủ thể được khởi kiện vì lợi ích công nhưng lại không hề đề cập đến những trường hợp cụ thể như vụ Vedan. Cạnh đó, các quy phạm pháp luật về quyền khởi kiện do thiệt hại bởi ô nhiễm môi trường, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm… cũng rất sơ sài. Trong khi các vụ việc có tính chất tương đồng nhau, thiệt hại do cùng một chủ thể gây ra hoàn toàn có thể gộp lại để xem xét nhằm giảm bớt gánh nặng cho hệ thống tòa, giảm bớt tốn kém cho các bên tham gia tố tụng.

Trong thời gian tới, các dạng tranh chấp kiểu này sẽ không còn là chuyện cá biệt. Để giải quyết triệt để, các nhà làm luật cần phải có sự sửa đổi, bổ sung luật. Đó là mở rộng quy định thêm hình thức khởi kiện tập thể trong một số trường hợp đặc biệt như kiểu Vedan. Chỉ có như vậy thì quyền lợi người dân mới được đảm bảo, đúng như mục tiêu và bản chất của một hệ thống luật nói chung mà chúng ta đang hướng tới.

Đánh động ý thức, trách nhiệm xã hội

Theo tôi, trong vụ Công ty Vedan xả thải, các bên đang cần có hướng dẫn tạm thời của TAND Tối cao để đơn giản hóa các thủ tục tố tụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích cho mình. Nhưng do pháp luật tố tụng dân sự chưa có quy định nên chắc chắn sẽ rất khó khăn để hướng dẫn của TAND Tối cao vừa đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, vừa đảm bảo được quyền lợi của người dân.

Trước yêu cầu cấp thiết hiện nay, trước mắt chúng ta nên đưa ngay cơ chế khởi kiện tập thể và ghi nhận chủ thể được khởi kiện tập thể vào trong Luật Bảo vệ người tiêu dùng có thể được Quốc hội thông qua trong thời gian tới đây. Như vậy, nếu trong thời gian sắp tới có xảy ra các tranh chấp liên quan đến nhà sản xuất và người tiêu dùng thì cơ quan tố tụng có thể vận dụng luật chuyên ngành này để xử lý.

Nếu có sự thay đổi cụ thể từ phía cơ quan chức năng trong việc hoàn thiện các quy phạm pháp luật sẽ tạo rất nhiều thuận lợi trong hoạt động tố tụng của tòa cũng như các bên liên quan. Đối với tòa, khi có cơ chế khởi kiện mới chắc chắn các tòa sẽ giảm được sự quá tải hiện nay, giảm cho ngân sách một khoản chi phí khá lớn trong quá trình giải quyết nhiều vụ án tương tự nhau. Việc áp dụng cũng sẽ phù hợp với Điều 38 Bộ luật Tố tụng dân sự về việc nhập nhiều vụ án có tính chất giống nhau thành một vụ án… Đối với các bên tham gia tố tụng sẽ tránh được việc tốn kém về thời gian, tiền bạc không đáng có, tâm lý ngán ngại kiện tụng cũng sẽ được khắc phục phần nào…

Một vấn đề tích cực rất lớn nếu áp dụng cơ chế khởi kiện tập thể là sự đánh động vào ý thức, trách nhiệm đối với xã hội của những tổ chức, cá nhân có thể gây thiệt hại cho số đông người dân. Qua cơ chế kiện tập thể, những người bị thiệt hại sẽ dễ dàng hơn trong việc đòi bồi thường trong khi người gây thiệt hại sẽ phải gánh chịu những tổn thất rất lớn do hành vi của mình gây ra.