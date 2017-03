Tự xưng cảnh sát còng tay nữ tiếp viên

Trưa 20-12-2008, Mãi vào một quán trên đường Phạm Thế Hiển, phường 4 (quận 8) uống nước. Thấy chị Huỳnh, nhân viên quán, đang ngồi bàn bên tiếp chuyện một người khách, Mãi tiến tới, tự xưng là cảnh sát hình sự thuộc Bộ Công an rồi rút còng số 8 còng tay chị vào ghế đang ngồi. Tiếp đó, Mãi dọa sẽ đưa chị vào trường phục hồi nhân phẩm ba năm. Chủ quán vội gọi công an phường đến giải quyết. Sau đó, công an phường đến tịch thu còng và đưa Mãi về làm việc. Tại cơ quan điều tra, Mãi khai nhặt được chiếc còng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).