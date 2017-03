Tuấn “chó”: Không chém "hiệp sĩ" thì "sợ mất lòng"!

Sáng 28-10, hàng ngàn người dân đã đến chứng kiến TAND thị xã Dĩ An – Bình Dương xét xử lưu động Tuấn “chó” (tức Vũ Đức Tuấn, 34 tuổi, quê Nghệ An) và 6 đồng phạm về tội “Cố ý gây thương tích”.







Tuấn "chó" (áo trắng, giữa) và đồng bọn trong tại phiên tòa



Hung khí Tuấn "chó" và đồng bọn dùng để chém anh Tiên



Vũ Đức Tuấn, tức Tuấn "chó" (áo trắng)



Theo cáo trạng, do ngày 24-6, “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên bắt Lê Thị Liên (đối tượng vận chuyển xe gian từ Bình Dương đi Bình Phước, đàn em của trùm trộm cắp Nguyễn Văn Năm) nên Năm điện thoại nhờ Tuấn “chó” tham gia chém anh Tiên.Sau đó, Năm và 4 đồng phạm từ Bình Phước thuê ô tô đến thị xã Dĩ An để gặp Tuấn “chó”.Rạng sáng 27-6, dưới sự chỉ điểm của Tuấn “chó”, Năm và Phạm Văn Hoành (đàn em Tuấn “chó”) đã dùng mã tấu chém đứt gân tay chân, gây thương tích 12% cho “hiệp sĩ” Tiên.Trong phần xét hỏi, Tuấn “chó” khai ngày 24-6, ngay khi Liên bị bắt, Năm gọi điện thoại cho y hỏi ai bắt.Sau khi “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên kiên quyết giao Liên cho công an, ngày 25-6, Năm nhờ Tuấn “chó” chém anh Tiên.Tuy nhiên, do vợ sắp sinh nên Tuấn “chó” không tiện ra tay. “Vì sợ mất lòng Năm nên bị cáo gọi điện thoại cho Hoành ra lệnh chém anh Tiên” - Tuấn “chó” khai.Cụ thể: Chiều 26-7, Tuấn “chó” gọi điện thoại cho Hoành nói: “Sáng mai, mày đi với tao chém một thằng chơi không đẹp”. Dù không biết tên tuổi nạn nhân nhưng Hoành vẫn đồng ý.Tại tòa, Hoành khai sau khi ra tay, Hoành mới biết nạn nhân của mình là “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên.Hoành cho biết đồng ý chém anh Tiên chỉ vì nghe Tuấn “chó” nói người này “chơi không đẹp”.Trong khi đó, Tuấn “chó” cho rằng mình là người "sống nghĩa tình" nên không thể làm ngơ trước lời cậy nhờ của bạn là Nguyễn Văn Năm.Tuy nhiên, khi HĐXX hỏi Tuấn “chó” thân tình với Năm như thế nào thì y thừa nhận chỉ mới biết Năm khoảng vài tháng.Khi được hỏi vì sao bị cáo biết mặt anh Nguyễn Tăng Tiên, Tuấn “chó” cho biết do sống gần khu vực anh Tiên ở và cũng thường xuyên chào hỏi.Đại diện HĐX bức xúc: “Tại sao bị cáo lại nghe theo lời một người chỉ quen vài tháng để chém người ở gần nhà mình? Lý do bị cáo nhận lời chém là gì?”.Tuấn “chó” im lặng nhưng nhiều người dự phiên tòa vẫn nghi ngờ y chém anh Tiên vì là người bảo kê, nhận tiền của Năm.Tuấn “chó” cho rằng ngay sau khi chỉ đạo Hoành chém anh Tiên, y đã hối lỗi và muốn đầu thú nhưng chưa đầu thú thì bị bắt.Tuy nhiên, đại diện VKSND giữ quyền công tố khẳng định sự hối lỗi của Tuấn “chó” là không có thật. Lúc này, Tuấn “chó” cúi đầu im lặng.Chiều nay, tòa tiếp tục làm việc.Theo Nh. Phú (NLĐO)