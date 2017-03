Tuấn “chó” lãnh năm năm sáu tháng tù

Các bị cáo gây án vì muốn dằn mặt để lần sau nạn nhân không dám truy bắt đàn em của mình...

Ngày 28-10, TAND thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã đưa ra xét xử lưu động tại nhà văn hóa phường An Bình vụ bị cáo Vũ Đức Tuấn (Tuấn “chó”) và đồng phạm chém anh Nguyễn Tăng Tiên bị thương tật 12%. Ngay từ sáng sớm đã có trên 500 người dân đến theo dõi phiên tòa.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn và bị cáo Nguyễn Văn Năm cùng năm năm sáu tháng tù; phạt bị cáo Phạm Văn Hoành năm năm tù, Nguyễn Văn Lý ba năm sáu tháng tù; Lê Văn Phong, Võ Đông Phong, Đinh Công Thìn mỗi bị cáo hai năm sáu tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Chém để dằn mặt

Theo hồ sơ, bị cáo Năm thường mua bán các tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngày 24-6, Năm bảo Lê Thị Liên chạy xe máy từ phường An Bình về Bình Phước để tiêu thụ. Nghi ngờ đây là xe gian, anh Tiên đã đưa xe máy về Công an phường An Bình xử lý.

Biết sự việc, Năm cho rằng anh Tiên phá công việc làm ăn của mình nên nảy ý định chém anh Tiên để dằn mặt. Năm gọi cho Tuấn và các bị cáo khác đến bàn bạc kế hoạch. Tiếp đó, Năm phân công Thìn, Lý, Phong vào ở một khách sạn chờ điện thoại sẵn sàng tiếp ứng nếu có trục trặc xảy ra khi chém anh Tiên. Còn Tuấn chuẩn bị dao đưa cho Năm chở Hoành trực tiếp đi gây án. Sáng 27-6, theo chỉ dẫn của Tuấn, Năm và Hoành đến cửa hàng bán bánh mì của anh Tiên. Tại đây, Hoành lao vào chém vào đùi và hai tay nạn nhân...

Các bị cáo tại phiên tòa (Tuấn “chó” đứng thứ tư từ trái qua). Ảnh: VB

Hành vi côn đồ, bị phạt nghiêm

Tại phiên tòa, ban đầu bị cáo Tuấn khai trưa 25-6, Tuấn nhận được điện thoại của Năm nhờ chém một người. Do chỗ quen biết, sợ mất lòng bạn bè nên đã đồng ý và gọi cho Hoành đi với Năm. Tuấn đã đưa hai con dao cho Năm và Hoành đi chém người. Sau khi vụ án xảy ra, Tuấn mới biết nạn nhân chính là anh Tiên.

HĐXX truy hỏi: Bị cáo nói không biết anh Tiên nhưng sao lại chỉ nhà anh Tiên cho bị cáo Năm chở Hoành đi chém nạn nhân? Lúc này Tuấn mới thừa nhận: “Do anh Tiên bán bánh mì và đã từng đi qua chào hỏi nên bị cáo mới tránh mặt không cho anh Tiên biết”.

Qua quá trình thẩm vấn, bị cáo Năm cũng đã nhận rằng mình chém anh Tiên để dằn mặt, để lần sau anh không dám bắt đàn em của Năm. Bị cáo Hoành khai thêm, bị cáo không có mâu thuẫn với anh Tiên nhưng nghe Tuấn nói có bạn bè chơi không đẹp, cần chém cảnh cáo nên bị cáo đã nhận lời.

Phần tranh luận, công tố viên cho rằng các bị cáo nhận thức được việc cầm dao chém người là gây nguy hiểm nhưng vẫn bất chấp. Hoành có vai trò tích cực, hành vi mang tính chất côn đồ...

Tại tòa, người bị hại là anh Tiên đã không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Anh đề nghị tòa xử đúng pháp luật, đúng người, đúng tội.

Sau khi xem xét, HĐXX nhận định các bị cáo không hề có mâu thuẫn với anh Tiên nhưng vì sợ anh Tiên cản trở làm ăn đã dùng dao là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho nạn nhân. Bị cáo Năm đề xướng, đem dao, thuê xe, thuê khách sạn, bàn bạc với các bị cáo khác nên cần phải có mức án nghiêm khắc. Bị cáo Tuấn rủ bị cáo Hoành tham gia, dẫn đường chỉ mặt nạn nhân, phi tang vật chứng và từng có tiền án về tội trộm cắp nên không thể xem xét giảm nhẹ. Bị cáo Hoành trực tiếp gây án nhưng do gia đình có công với cách mạng nên tòa chiếu cố một phần hình phạt. Các bị cáo khác giúp sức, ở lại khách sạn hỗ trợ bị cáo Năm do thành khẩn nên tòa tuyên một mức án khoan hồng.

V.BÁ - N.NGA