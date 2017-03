Tuần tra bằng xe đạp, người dân ủng hộ

Chiều 12-8, công an phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chính thức tổ chức buổi triển khai mô hình tuần tra bằng xe đạp. Đây đơn vị đầu tiên trong số 12 phường của các quận, huyện thuộc Hà Nội áp dụng mô hình này.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: “Việc tuần tra bằng xe đạp sẽ góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện của người chiến sĩ công an trong mắt người dân hơn. Chỉ cảnh sát trật tự mới được sử dụng loại xe này. Khi đã có xe đạp rồi sẽ không được sử dụng ô tô hoặc xe máy để tuần tra nữa”.



Các chiến sĩ cảnh sát trật tự nhận xe và bắt đầu đi tuần tra các tuyến phố.

Công an phường Tràng Tiền được công an thành phố Hà Nội cấp 6 xe đạp, trong đó 01 xe dành cho Phó Trưởng công an phường phụ trách cảnh sát trật tự, 04 xe dành cho 4 cảnh sát trật tự tương ứng, 01 xe còn lại để dự phòng, thay thế khi có hỏng hóc.

Sau khi buổi họp triển khai kế hoạch kết thúc, các đồng chí cảnh sát trật tự của phường Tràng Tiền đã nhận xe và đi tuần tra dọc các tuyến phố do phường quản lý. Cũng trong buổi chiều nay, lực lượng cảnh sát trật tự đã yêu cầu, lập biên bản nhắc nhở đối với một số chủ cửa hàng kinh doanh vi phạm trật từ vỉa hè, lòng đường,…

Trung tá Nguyễn Tuấn Khiên – một trong 5 cán bộ trực tiếp tuần tra bằng xe đạp của phường Tràng Tiền cho hay: “Việc áp dụng mô hình tuần tra bằng xe đạp là hoàn toàn hợp lý, nó vừa làm cho hình ảnh công an chúng tôi thân thiện hơn trong mắt người dân, vừa thuận lợi cho việc đến từng ngõ ngách, con phố, hơn nữa lại có thể rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, việc tuần tra bằng xe đạp chắc chắn sẽ vất vả hơn so với đi ô tô hoặc xe máy, chúng tôi sẽ khắc phục vấn đề này”.

Trả lời về vấn đề khi có cướp giật hoặc “quái xế” xuất hiện, cảnh sát trật tự đi bằng xe đạp liệu có đuổi được hay không, Trung tá Kiên chia sẻ: “Quả thực đây cũng là một hạn chế của mô hình này. Thế nhưng, chúng tôi đã có bộ đàm để liên lạc, khi xảy ra sự việc như vậy, chúng tôi sẽ lập tức liên lạc với các đơn vị khác tới hỗ trợ. Còn đối với các trường hợp phạm tội bắt quả tang, mình còn có nhân dân ủng hộ mà, nên cũng không quá lo lắng”.

Với việc chính thức đưa xe đạp vào tuần tra thực tế, mô hình này đã nhận được sự ủng hộ của đa số người dân. Hầu hết đều cảm thấy rằng, các chiến sĩ công an tuần tra bằng xe đạp sẽ thân thiện và gần dân hơn so với từ trước tới nay.

Bà Tô Thị Lựu (số 1 Đinh Lễ - phường Tràng Tiền) là một trong những chủ quán bị lực lượng cảnh sát trật tự nhắc nhở vi phạm nhưng cũng rất ủng hộ mô hình này. “Trước đây nhìn thấy xe ô tô của phường là hoảng loạn rồi, bây giờ thấy các đồng chí đi xe đạp thì đỡ sợ hơn, thân thiện hơn. Việc mình vi phạm các đồng chí chỉ lập biên bản nhắc nhở nên sẽ tự giác thực hiện, tôi rất đồng tình với việc tuần tra bằng xe đạp như thế này”, bà Lựu cười.

Tương tự, hầu hết người dân khi được hỏi đều cảm thấy ấn tượng và cảm tình với hình ảnh cán bộ công an ngồi trên chiếc xe đạp đi tuần.

Ông Bùi Văn Bình (phố Hàm Tử Quang – Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Tôi đọc báo thì thấy nhiều nước trên thế giới cũng áp dụng mô hình này. Việc tuần tra bằng xe đạp sẽ giúp cán bộ gần dân hơn, hình ảnh chiến sĩ công an sẽ thân thiện hơn so với trước nay. Nhìn những chiếc xe khá đẹp và chắc chắn, chỉ có điều, nếu tuần vào những hôm nhiệt độ cao thì hơi vất vả. Tôi nghĩ nên nhân rộng mô hình này ra toàn thành phố”.

Trước đó, công an thành phố Hà Nội cho biết, mô hình tuần tra bằng xe đạp sẽ áp dụng triển khai thí điểm trên địa bàn 12 phường ở 12 quận nội thành. Sau 3 tháng thử nghiệm, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả của việc áp dụng mô hình này để từng bước hoàn thiện và tổ chức nhân rộng trên địa bàn.