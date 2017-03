Túng tiền, trộm luôn xe bạn gái

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, gây rối trật tự xã hội, xâm phạm đến tài sản người khác. Tuy nhiên, xét thấy bị báo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục những hậu quả nên tòa cho hưởng án treo.

Thành và bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Thanh thuê nhà trọ cùng chung sống với nhau. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài nên tối 2-2, Thành lấy xe máy của bạn mang đi bán được 15 triệu đồng. Khi đi làm về thấy mất xe, chị Thanh đã báo công an... Công an vào cuộc đã truy ra được thủ phạm chính là Thành.

THÁI MINH