Túng tiền, Việt kiều Mỹ cướp xe ôm

TAND TPHCM xử sơ thẩm ngày 9-11 đã tuyên phạt bị cáo Bùi Trường Sơn (SN 1970, Việt kiều Mỹ, tạm trú quận 8) mức án 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”.





Bị cáo Bùi Trường Sơn tại phiên sơ thẩm



Do có ý định cướp tài sản những người lái xe ôm nên tối 7-5, Sơn thủ sẵn dao rọc giấy rồi đón xe ôm của anh Vũ Tùng Ngọc từ quận 10 về quận 2 với giá 80.000 đồng.Đến địa bàn quận 2, Sơn gí dao rọc giấy vào cổ anh Ngọc, yêu cầu chạy vào hẻm vắng.Anh Ngọc cố tình làm ngã xe máy để thoát thân nhưng bị Sơn quơ dao gây thương tích ở tay.Do không biết chạy xe máy nên Sơn bỏ đi bộ sau khi chiếm đoạt được 200.000 đồng và 1000 Rupe (tiền Indonesia) của anh Ngọc.Sau khi Sơn bỏ đi, anh Ngọc đến Công an phường Bình Khánh, quận 2 trình báo sự việc. Trên đường đến hiện trường, công an phát hiện Sơn đang đi bộ chiều ngược nên đã tóm gọn cùng số tiền vừa cướp của anh Ngọc.Bùi Trường Sơn xuất cảnh sang Mỹ năm 1993, có vợ và 2 con (19 và 20 tuổi). Trước đó, năm 2001, Sơn nhập cảnh về Việt Nam và liên tiếp hai lần bị phạt tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Sau khi ra tù, Sơn làm nghề thợ hồ. Trong thời gian chờ nhập cảnh về Mỹ, Sơn lại tiếp tục phạm tội.Theo Ph.Dũng (NLĐO)