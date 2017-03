Tước giấy phép lái xe, phạt tiền tài xế xe biển xanh 80A

Trung tá Lê Thanh Hoàng, Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an quận 3, cho biết liên quan đến vụ việc xe ô tô biển xanh 80A-017.95 gây va chạm giao thông, chạy ngược chiều trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đường có dải phân cách thép cố định) trong ngày 15-9, Công an quận 3 đã tiếp nhận hồ sơ từ Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng PC67 để xử lý theo quy định của pháp luật.



Chiếc xe biển xanh chạy ngược chiều trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, gây va chạm giao thông.

Theo đó, xe biển xanh thuộc quản lý của Văn phòng Tổng cục Hải quan có trụ sở tại TP Hà Nội, do tài xế Lê Hải Hưng (45 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12) điều khiển đi từ giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu về cầu Nguyễn Văn Trỗi đã vi phạm lỗi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình, từ đó dẫn đến va chạm với xe ô tô bốn chỗ biển số TP.HCM do tài xế Phạm Thế A. (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) điều khiển đúng chiều, theo hướng ngược lại.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT Đội Bàn Cờ đã lập biên bản và bàn giao lại cho Công an quận 3 xử lý.



Vụ việc khiến tài xế Thế A. và nhiều người chứng kiến bức xúc. Ảnh cắt từ clip

Cũng theo Trung tá Hoàng, Công an quận 3 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo nội dung vi phạm đã nói ở trên. “Chủ hai phương tiện sau khi va chạm đã tự thỏa thuận. Tài xế Hưng phải bồi thường 2 triệu đồng cho tài xế Thế A. Riêng lỗi vi phạm được ghi nhận sẽ bị xử phạt theo Nghị định 46 là phạt tiền 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe ba tháng với tài xế Hưng” - Trung tá Hoàng nói.

Trả lời câu hỏi tài xế Hưng có sử dụng bia rượu trong quá trình điều khiển xe hay không, Trung tá Hoàng cho biết sau khi vụ việc xảy ra đã có lập biên bản hiện trường và kết quả không thể hiện vi phạm nồng độ cồn.

Riêng một số trang mạng đưa thông tin chiếc xe do tài xế đã hết hạn kiểm định, không đóng phí sử dụng đường bộ. Trung tá Hoàng cho biết riêng những thông tin này Công an quận 3 tiếp tục xác minh, nếu thật sự có những vi phạm như trên thì công an quận 3 sẽ bổ sung, đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.