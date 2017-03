Tưởng nhìn đểu, đánh chết người

Giữ nguyên mức án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Lộc năm năm sáu tháng tù, Nguyễn Quốc An và Lê Minh Tâm mỗi bị cáo năm năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích. Buộc ba bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình người bị hại 96 triệu đồng.

Tối 13-8-2011, nhóm An tổ chức ăn nhậu tại bãi biển khu vực thôn Ninh Yển, xã Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa). Được một lúc, An chạy xe máy chở Tâm mang vỏ chai đi trả. Khi về ngang qua bãi đất trống gần đó, nơi nhóm Nguyễn Thi ngồi nhậu, An thấy nhóm này nhìn mình thì cho rằng nhìn đểu nên rủ cả nhóm cùng tìm đánh nhóm Thi. Sau đó, cả nhóm đã đánh Thi bị thương tích nặng rồi chết khi được điều trị tại bệnh viện.

HOÀNG VĂN