Tướng Phan Anh Minh kiểm tra hồ sơ vụ khám xét tiệm vàng của công an Bình Thạnh

Đại tá Lê Anh Tuấn trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM chiều 29-4.

Ông Tuấn cũng cho hay cơ quan chức năng chỉ giữ lại 100 USD “vì ngoài 100 USD là tang vật vi phạm thì số còn lại không phải tang vật phải trả lại cho chủ sở hữu”.

Vào buổi sáng cùng ngày, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cũng đã làm việc với Công an Bình Thạnh, kiểm tra toàn bộ hồ sơ vụ kiểm tra tiệm vàng và xác định cơ sở để Công an Bình Thạnh đề xuất lệnh khám tiệm vàng Hoàng Mai là chưa vững chắc và đề nghị trả lại ngoại tệ trừ 100 USD tang vật vi phạm.

Đại tá Lê Anh Tuấn cho biết sau khi nhận lại đủ số tiền, bà Mai đã cam kết về sau sẽ không khiếu nại gì liên quan đến số tiền trên.

Đại tá Lê Anh Tuấn cũng cho biết sẽ tiếp tục làm rõ vi phạm hành chính của chủ tiệm vàng trong việc mua bán ngoại tệ trái phép. Sau khi làm rõ sẽ chuyển cho cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Ái Nhân-Trung Dung