Tường thuật trực tiếp vụ án về bé Hào Anh: Giang, Thơm đều bị phạt 23 năm tù

Phóng viên Tiến Hiểu và Trần Vũ có mặt tại Cà Mau theo dõi phiên tòa sáng nay (29-6) xử vợ chồng chủ trại tôm Minh Đức hành hạ dã man cháu Hào Anh cho biết, ngay sau khi phiên tòa diễn ra, bị cáo Mã Ngọc Thơm đã xỉu trước vành móng ngựa.

Điều mà mọi người ngạc nhiên là bị cáo Mã Ngọc Thơm, bà chủ trại tôm Minh Đức, đánh đập dã man cháu Hào Anh bằng đủ các cách thức không ai tưởng tượng được như tạt nước sôi, dùi thanh sắt đã nung nóng đỏ vào người cháu Hào Anh... lại tỏ vẻ sợ hãi đến ngất xỉu như vậy. Hội đồng xét xử đã cho tạm dừng phiên tòa để bác sĩ kiểm tra sức khỏe của bị cáo Thơm xem có thể tiếp tục tham dự phiên tòa hay không. Nếu sức khỏe của bị cáo Thơm không bảo đảm thì có thể phiên tòa sáng nay sẽ bị hoãn lại.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận lại phiên tòa mà phóng viên vừa chuyển về tòa soạn:

Trong phòng xử

Người dân đến theo dõi phiên tòa đứng đông nghịt bên ngoài sân tòa

Phiên xử lưu động được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau Rất đông người dân quan tâm đến phiên xử những kẻ hành hạ Hào Anh Người dân đứng sau rào bảo vệ, chờ nghe loa phát thanh nội dung phiên xử

8 giờ 58 phút:

Bốn bị cáo phải ra tòa trong vụ này là vợ chồng Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm cùng hai người làm công trong trại tôm giống Minh Đức (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) là Lưu Văn Khánh và Lâm Lý Quỳnh.

9 giờ 9 phút: Sau khi bị cáo Mã Ngọc Thơm ngất xỉu lần thứ hai và được đem vào cho bác sĩ chăm cóc sức khỏe, nhiều người dân đã lên tiếng yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau phải đem bị cáo Thơm ra trước vành móng ngựa để tiếp tục xử. Được biết lực lượng công an có tới 140 người bảo vệ trật tự cho phiên xử di động này.

Phóng viên báo về sau khi bị cáo Mã Ngọc Thơm tỉnhlạc sĩ cho rằng bị cáo này có thể tiếp tục dự phiên tòa nên hội đồng xét xử đã xử tiếp. Tuy nhiên, ngay sau đó bị cáo này lại... xỉu tiếp (!). Phiên tòa lại bị tạm dừng. Rất có thể phiên xử sẽ bị hoãn lại.

Bốn bị cáo trước vành móng ngựa

Bị cáo Mã Ngọc Thơm ngất xỉu. Bác sĩ đang chăm sóc sức khỏe cho bị cáo Thơm Bé Hào Anh - người bị bốn bị cáo hành hạ dã man - và mẹ tại phiên tòa

9 giờ 48 phút:

Bị cáo Mã Ngọc Thơm đã tỉnh lại. Hội đồng xét xử đã cho tiếp tục phiên tòa. Do thấy sức khỏe của bị cáo Thơm còn yếu nên hội đồng xét xử cho phép bị cáo này được ngồi mà không phải đứng trước vành móng ngựa. Hiện đại diện Viện kiểm sát đang đọc bản cáo trạng.

10 giờ 54 phút: Tòa đang xét hỏi các bị cáo. Bị cáo Huỳnh Thanh Giang, chủ trại tôm Minh Đức đã phản cung. Giang khai đã bị điều tra viên ép cung, nếu Giang không khai báo theo ý điều tra viên thì sẽ bị đánh đập.

Bị cáo Mã Ngọc Thơm thì kêu oan. Thơm cho rằng chỉ đánh cháu Hào Anh bốn lần. Thơm nói đã đánh cháu Hào Anh vì cháu Hào Anh làm việc chậm và hay cãi.

11 giờ: Theo lời khai của Mã Ngọc Thơm, Thơm chỉ đánh cháu Hào Anh ít lần, Thơm không hề đổ nước sôi và formon lên người cháu. Vết thương trên người cháu Hào Anh là do bị bỏng và do cháu tự té. Riêng bị cáo Giang chỉ làm cho cháu Hào Anh bị gãy một cái răng, sưng mông và rách chân mày.

Buổi trưa phiên tòa tạm dừng, đầu giờ chiều sẽ xử tiếp.

13 giờ 57 phút: Đầu giờ chiều, phiên tòa lại tiếp tục. Mặc dù theo dõi phiên tòa dài như vậy nhưng số người dân dự khán phiên tòa vẫn không giảm đi so với lúc sáng.

Đặc biệt, không lâu sau khi phiên tòa buổi chiều, bị cáo Mã Ngọc Thơm lại... xỉu tiếp (đây là lần xỉu thứ ba của bị cáo này từ sáng tới giờ). Sau đó, bị cáo tỉnh lại và ra ngồi trước vành móng ngựa tiếp.

14 giờ: Hội đồng xét xử cũng đã hỏi cháu Hào Anh rằng nội dung cáo trạng có đúng hay không. Hào Anh trả lời tòa rằng cáo trạng nói đúng, lời khai của các bị cáo tại tòa là sai. Hội đồng xét xử hỏi tiếp vậy Hào Anh bị đánh bao nhiêu lần, Hào Anh trả lời rằng cháu bị đánh quá nhiều lần không nhớ được; trong đó ông chủ bà chủ bắt uống nước xà bông, bắt ăn bao tay cắt nhỏ, dùng búa đập hai ngón chân, bắt uống nước tiểu, treo lên trên nhà phơi nắng khoảng 5 đến 6 lần...

Bất kể trời nắng mưa, đông đảo người dân vẫn đứng trên sân trung tâm văn hóa tỉnh để nghe loa truyền thanh diễn biến phiên tòa

Khi nghe vợ chồng Giang- Thơm khai rằng rất thương Hào Anh thì người dân la ó phản đối

15 giờ 17 phút: Bị cáo Khánh trong buổi xét xử sáng 29-6 đã không khai, trong buổi chiều đã khai nhận có đè cháu Hào Anh xuống để vợ chồng Giang - Thơm tạt nước sôi. Ít ngày sau, họ tiếp tục đè Hào Anh xuống để tạt formon. Họ còn dùng dao rạch lưng cháu Hào Anh để bôi formon. Thấy dao không bén, họ còn thay dao khác để rạch tiếp vào lưng cháu Hào Anh.

Hai bị cáo Giang và Thơm vẫn cho rằng mình bị oan.

15 giờ 53 phút: Đại diện viện kiểm sát đã luận tội, cho rằng các bị cáo phạm tội có tính chất côn đồ, cần thiết phải cách ly khỏi xã hội một thời gian. Tuy nhiên, phía các bị cáo đã khắc phục một phần thiệt hại, bị cáo Thơm đang nuôi con nhỏ, bị cáo Khánh và Quỳnh thành khẩn khai báo, do đó viện kiểm sát đề nghị tòa xử phạt Giang và Thơm mỗi người từ 20 đến 23 năm tù, bị cáo Khánh và Quỳnh mỗi người từ 3 đến 4 năm tù.

16 giờ 14 phút: Luật sư của bị cáo Giang đã đọc bài bào chữa cho rằng một hành vi không thể bị truy tố về hai tội. Theo luật sư này, bị cáo Giang chỉ đáng bị truy tố ở khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự với mức án cao nhất là 15 năm tù.

Người dân theo dõi phiên tòa đã la ó phản đối bài bào chữa của luật sư bảo vệ bị cáo Giang.

17 giờ: Đại diện viện kiểm sát phát biểu, cho rằng bài bào chữa của luật sư đối với bị cáo Giang không có căn cứ.

17 giờ 20 phút: Hội đồng xét xử đang vào phòng riêng để nghị án. Mức án chính thức có thể được tuyên trong chốc lát nữa.

18 giờ 47 phút: Cuối cùng Hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai bị cáo Giang và Thơm tổng cộng mỗi người 23 năm tù, mức cao nhất trong khoảng do đại diện viện kiểm sát đề nghị. Riêng hai bị cáo Khánh và Quỳnh, do thành khẩn khai báo đã được tòa tuyên phạt tổng cộng mỗi người 1 năm 6 tháng tù, so với mức viện kiểm sát đề nghị là 3 đến 4 năm tù. Tiền bồi thường cho cháu Hào Anh tổng cộng là 50 triệu đồng.

Nếu có góp ý về vụ án và phiên xử này, bạn đọc vui lòng điền vào phần "Bình luận" bên dưới bài tường thuật rồi bấm vào ô "Gửi đi" (màu đỏ). Ý kiến của các bạn sẽ được duyệt và post lên mạng trong thời gian sớm nhất.

NHÓM PHÓNG VIÊN