Tường thuật trực tiếp: Xử vụ xe khách bị lũ cuốn làm 19 người chết và 1 người mất tích

Đúng 7 giờ 30 sáng nay (2-6-2011), Tòa án nhân dân (TAND) huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mở phiên xử bị cáo Trần Văn Trường, tài xế lái chiếc xe khách 48K-5868 bị lũ cuốn trôi vào lúc 3 giờ sáng 18-10-2010 tại Hà Tĩnh khiến 19 nạn nhân chết và 1 nạn nhân mất tích.

Bị cáo Trường trước vành móng ngựa. Ảnh: ĐẮC LAM

Bị cáo Trần Văn Trường, người điều khiển xe khách 48K-5868 bị truy tố về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” tại Khoản 3 Điều 202 Bộ luật Hình sự.

Chủ tọa phiên tòa là ông Ngân, Phó Chánh án TAND huyện Nghi Xuân.

Đại điện nhà xe và bố bị cáo Trường cũng có mặt tại phiên tòa.

Đại diện phía người bị hại chỉ có bốn người (đều là đàn ông). Trong đó có hai người may mắn sống sót sau khi chiếc xe bị lũ cuốn.

Xe chở 43 người thì có 20 người chết và mất tích

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 18-10-2010 đã xảy ra vụ tai nạn đau thương kinh hoàng. Xe khách 48K-5868 chở 34 khách do tài xế Trần Văn Trường (36 tuổi, thường trú xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển chở 38 người. Tài xế Trường cố vượt nước lũ trên quốc lộ 1A khiến xe bị cuốn trôi chìm xuống sông Lam (đoạn qua xã huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) làm 19 người chết và một người mất tích.

Đến ngày 18-5-2011, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND huyện Nghi Xuân để xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Nghi Xuân, Trường có giấy phép lái xe hạng E do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đăk Nông cấp có giá trị đến tháng 10-2012. Đầu năm 2010, Trường được Hợp tác xã vận tải hàng hóa, hành khách 2/9 (tỉnh Đak Nông) ký hợp đồng thuê lái chiếc xe chở khách biển số 48K-5868 chạy tuyến Đăk Nông đi Nam Định và ngược lại.

Đại diện của những người bị hại tại phiên tòa. Ảnh: ĐẮC LAM

Khoảng 4 giờ ngày 17-10-2010, Trường điều khiển xe 48K-5868 chở khách từ bến xe huyện Cư Jút (Đăk Nông) đi Nam Định. Cùng đi với Trường còn có lái xe Đinh Văn Lương và 2 phụ xe là Phạm Thanh Thủy và Đinh Xuân Trường. Khi xe xuất bến, trên xe có khoảng 20 hành khách và một số hành khách lên xe dọc đường sau đó. Trên đường đi, Trường và anh Lương thay nhau điều khiển xe. Chiều 17-10-2011, sau khi ăn cơm ở TP Huế, anh Lương điều khiển xe trên quốc lộ 1A đi ra Nam Định. Khi xe đi đến địa phận huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), do mưa, lụt, đường bị tắt nên anh Lương dừng xe bên đường và giao xe cho Trường điều khiển.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 18-10-2010, Trường tiếp tục điều khiển xe đi ra Nam Định. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, xe đi đến địa phận huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), quan sát thấy đường bị ngập nước nhưng Trường vẫn điều khiển xe đi. Do mực nước ngập sâu, chìm cả cọc tiêu hai bên đường, đèn xe ô tô cũng bị nước dồn lên làm hạn chế độ chiếu sáng nên anh Lương phải cầm đèn pin đứng trong xe ngang với ghế lái và anh Đinh Xuân Trường đứng gần cửa lên xuống để quan sát đường, hướng dẫn cho Trường điều khiển xe.

Ông Trần Đại Nghĩa, cha của bị cáo Trường và đại diện nhà xe (phía bên trái của ông Nghĩa) tại phiên tòa. Ông Nghĩa thay mặt con xin lỗi các nạn nhân và gia đình các nạn nhân Ảnh: ĐẮC LAM

Khi xe đến Km475+340 quốc lộ 1A (thuộc địa phận thôn 5, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân), vì không xác định được hướng đi nên Trường đã điều khiển xe đi chệch ra khỏi mặt đường gây tai nạn, làm xe khách 48K-5868 nghiêng xuống thành ta-luy bên trái đường, rồi bị nước cuốn trôi ra sông Lam. Sau khi bấm công tắc mở cửa xe nhưng do bị lực nước ép từ bên ngoài nên không mở cửa được. Trường đã dùng tuốc-nơ-vít đập kính ô cửa sổ sau ghế lái rồi cùng một số người đi trên xe chui ra ngoài. Sau đó, Trường bơi đến bám vào cột điện cao thế và được cứu sống.

Bồi thường dân sự: Tự thỏa thuận

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe có 38 người (gồm 4 người nhà xe và 34 hành khách, trong đó có 5 trẻ em). Hậu quả làm 19 người chết, 1 người mất tích. Xe bị hư hỏng nặng, giám định xác định trị giá thiệt hại của xe là hơn 582 triệu đồng.

Sau khi tai nạn giao thông xảy ra, Trường đã nhờ chủ phương tiện và gia đình khắc phục hậu quả. Trong quá trình giải quyết, anh Hoàng Văn Sơn (đại diện cho HTX vận tải hàng hóa, hành khách 2/9) và ông Trần Đại Nghĩa (bố của Trường) đã thỏa thuận với các gia đình nạn nhân về việc bồi thường dân sự.

Số tiền bồi thường cho mỗi người chết hoặc mất tích là 50 triệu đồng. Đối với những hành khách trên xe được cứu sống, do tài sản bị mất mát, hư hỏng giá trị không lớn nên các hành khách không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tất cả các khoản chi phí khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông, chủ phương tiện và lái xe tự thỏa thuận giải quyết với nhau, không yêu cầu cơ quan pháp luật xem xét giải quyết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã giao trả xe khách 48K-5868 cho chủ phương tiện quản lý. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Trường có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị can Trường. Còn về tình tiết giảm nhẹ, Trường đã nhờ gia đình và chủ phương tiện bồi thường khắc phục hậu quả, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Bị can Trường bị bắt tạm giam từ ngày 23-10-2010 tại Trạm tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh. Trong số 19 người chết có anh Lương và anh Đinh Xuân Trường.

Tuy nhiên, trong cáo trạng không nói gì các cá nhân, cơ quan liên quan đã để tài xế Trường điều khiển xe đi trong nước lũ dẫn đến tai nạn thương tâm.

Cảnh lực lượng chức năng cẩu đưa chiếc xe khách 48K-5868 từ dưới sông Lam lên quốc lộ 1A để đưa các thi thể trong xe ra. Ảnh: ĐẮC LAM

Phiên tòa có rất ít đại diện phía người bị hại và người dân đến tham dự. Ảnh: ĐẮC LAM

Gần trưa cùng ngày, hội đồng xét xử tuyên phạt lái xe Trần Văn Trường 7 năm tù và cấm hành nghề lái xe trong vòng 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.