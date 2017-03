Tuyên án tử hình kẻ cầm đầu băng cướp giết người táo tợn

Các bị cáo trước vành móng ngựa - Ảnh: Xuân Vinh



Băng cướp này bao gồm các đối tượng: Hoàng Ngọc Thịnh (21 tuổi, trú thôn 3, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), Nguyễn Công Thạnh (21 tuổi, trú thôn Lê Minh, xã Iasol, huyện Phú Thiện, Gia Lai), Đinh Văn Dũ (19 tuổi), Nguyễn Cao Duy (18 tuổi), Huỳnh Văn Lập (22 tuổi) và Nguyễn Ngọc Vương (21 tuổi, cùng trú huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định).Theo cáo trạng, Thịnh là đối tượng không nghề nghiệp, đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum khởi tố, truy nã về tội cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản nên bỏ trốn đến huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.Tại đây Thịnh làm quen, kết bạn với Lập, Duy, Dũ, Thạnh và Vương cũng là những đối tượng không có nghề nghiệp. Để có tiền cho cả nhóm ăn chơi, tiêu xài, Thịnh đã rủ rê và cầm đầu nhóm chuẩn bị hung khí gồm 2 con dao Thái Lan, 2 con dao phay, 1 bình xịt hơi cay để thực hiện hành vi chặn đường đe dọa và sẵn sàng đâm, chém nạn nhân để lấy tài sản.Từ ngày 26-10 đến ngày 28-10-2012, các đối tượng trên đã thực hiện tổng cộng 6 vụ cướp tại TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn, lấy hơn 5,7 triệu đồng, 5 điện thoại di động, 1 chiếc nhẫn Mỹ và làm 4 người dân bị thương.Các đối tượng này đã dùng dao Thái Lan đâm 1 nhát vào ngực ông Trương Thường, 42 tuổi, ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, gây thương tích 50%; dùng dao phay chém vào tay ông Thân Trọng Hùng, 43 tuổi, ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn gây thương tích 4%...Đặc biệt táo tợn nhất vào khoảng 5 giờ 30 ngày 28-10-2012, tại thôn 3, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, 6 đối tượng trên đã chặn đường vợ chồng anh Phan Văn Hữu và chị Nguyễn Thị Bích Hạnh đe dọa cướp tài sản. Tại đây, tên Thịnh đã cầm dao đâm chết anh Phan Văn Hữu.HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Hoàng Ngọc Thịnh mức án tử hình về tội giết người và 18 năm tù về tội cướp tài sản, tổng mức hình phạt chung là tử hình; Nguyễn Công Thạnh 28 năm 3 tháng tù; Đinh Văn Dũ 17 năm 9 tháng tù; Nguyễn Cao Duy 17 năm 6 tháng tù; Huỳnh Văn Lập và Nguyễn Ngọc Vương mỗi tên 23 năm tù cho cả 2 tội giết người, cướp tài sản.Đồng thời các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường hơn 70 triệu đồng cho các bị hại.