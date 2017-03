Tuyên án tử hình kẻ nhẫn tâm giết cô ruột

Bị cáo Cường tại phiên tòa



Theo Lê Nga (TNO)

Ngày 24.7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với Trần Quốc Cường (26 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, Long An) về hai tội: giết người, cướp tài sản.Theo bản án sơ thẩm, tháng 9.2012, Cường (lúc này sống ở Long An) lấy 50 triệu đồng của bà nội tiêu xài cá nhân không xin phép, bị cha mẹ la mắng nên Cường bỏ về nhà cha vợ ở xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP.HCM sinh sống.Trong thời gian sống tại đây, Cường tham gia cờ bạc dẫn đến bị thua sạch tiền và nợ nần. Nghĩ đến bà Trần Thị Gấm (cô ruột, ở Long An) sống một mình, có nhiều tài sản nên Cường nảy sinh ý định giết cô để cướp tài sản.Ngày 13.2 (mùng 4 tết Nguyên đán 2013), Cường lấy xe máy của vợ đi ra khỏi nhà. Trên đường đi xe hết xăng, trong túi lại không có đồng nào, nhìn thấy một người đàn ông buôn bán phế liệu đi ngang, Cường kêu lại bán luôn chiếc xe máy lấy 500.000 đồng. Sau đó, Cường đi mua dao, găng tay và đón xe đò về Long An.Tối cùng ngày, Cường đột nhập vào nhà bà Gấm, dùng dao đâm nạn nhân 23 nhát làm bà Gấm thiệt mạng. Sau đó, Cường lục lọi lấy hai điện thoại, vòng vàng trên người nạn nhân và 8,5 triệu đồng trong bóp rồi trốn về Củ Chi.Ngày 9.3, Cường bị bắt giữ. Cơ quan điều tra xác định tổng tài sản mà Cường cướp được khoảng 12 triệu đồng.Nhận định hành vi của bị cáo đã mất hết nhân tính, giết cả người thân để cướp tài sản lấy tiền đi đánh bạc nên hội đồng xét xử quyết định không thể giảm án cho Cường.