Tuyên án tử hình vợ bí thư xã chém người quỵt nợ

Tách vụ giết người, đốt xác ra điều tra riêng Bà Lê Thị Hường còn là nghi can trực tiếp liên quan đến việc mất tích đầy bí ẩn của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (thủ quỹ xã Kim Long) vào ngày 14-5-2012. Đây là nghi án giết người, đốt xác mà đến nay cơ quan công an chưa thể làm rõ. Tại cơ quan điều tra, bà Hường khai nhận đã đốt xác bà Hà nhưng không nhận đã giết nạn nhân. Cụ thể, bà khai nhờ bà Hà cắm điện nổ máy bơm và bị điện giật chết, sợ quá nên bà đã đốt xác bà Hà và phi tang. Cơ quan điều tra đã tổ chức tìm kiếm nhiều ngày tại khu vườn của bà Hường, thu được một số mẩu xương. Theo kết quả điều tra, những mẩu xương thu được trong vườn nhà bà Hường đúng là xương người nhưng do đã bị đốt trụi nên không thể xác định được cấu trúc xương.



Con trai bà Dương Thị Thủy Bình Hà theo dõi phiên tòa xét xử bà Hường. Ảnh: KHÁNH LY Vậy nếu không xác định được cấu trúc xương thì làm sao xác định được đó chính là bà Hà để khẳng định bà Hà đã chết? Trường hợp này thì lời khai nhận của bà Hường có được xem là chứng cứ để kết luận đó là thi thể còn lại của bà Hà hay không? Một giám định viên của Phân viện Khoa học hình sự phía Nam cho biết: Giám định gen (AND) đòi hỏi phải có những mẫu vật như lông, tóc, máu, tinh dịch, nước bọt, xương, răng… Trong đó nếu có mẫu vật là răng thì chắc chắn nhất. Nhưng trong vụ án này, do các mẫu xương và răng đã bị đốt cháy, bị than hóa, nên với kỹ thuật hiện nay, cả ở Việt Nam cũng như trên thế giới, đều không truy nguyên được nữa. “Cũng cần lưu ý, kết quả giám định mẫu xương chỉ là một trong những căn cứ để xác định xác nạn nhân. Trong vụ án còn có các tình tiết, chứng cứ khác như lời khai của nghi phạm, các cuộc điện thoại, tin nhắn… Trên cơ sở xem xét tổng thể các chứng cứ đó mà cơ quan điều tra có thể ra kết luận. Cũng tương tự như trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường, dù không tìm thấy xác nạn nhân nhưng dựa trên các chứng cứ khác, cơ quan điều tra vẫn xác định được nạn nhân đã chết để từ đó truy cứu những người liên quan với các tội danh tương ứng” - vị giám định viên nói. Vậy thì bà Hường có thể bị khép vào tội gì trong khi bà chỉ khai nhận đốt xác bà Hà phi tang chứ không nhận giết người? Theo luật sư Trương Xuân Tám (Ủy viên BCH Liên đoàn Luật sư Việt Nam), lúc này bà Hường chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm về tội xâm phạm thi thể người khác. T.HOA - T.DUNG - T.TÙNG Chồng bà Hường không đến tòa Sau khi phiên tòa diễn ra, ông Võ Thanh Mỹ (chồng bà Hường, người được tòa mời với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) vẫn không có mặt. Chủ tọa cho rằng lời khai của ông Mỹ đã thể hiện đầy đủ trong hồ sơ vụ án nên việc ông vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử của tòa. Vì vậy tòa tuyên bố phiên xử vẫn tiếp tục diễn ra.