Tuyên án vụ án vườn mít: Lê Bá Mai vô tội!

Tôi mừng và xót xa!” Đó là tâm sự của bà NGUYỄN THỊ HOÀI THU (ảnh),nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Bà là người đã đề nghị hoãn thi hành án tử hình Lê Bá Mai để làm rõ các dấu hiệu oan sai. Biết tin anh Mai được tòa tuyên vô tội, tôi mừng quá! Chạy qua trong đầu tôi là ý nghĩ đến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, người đã nhận những dòng thư của tôi và có hành động để góp phần giúp pháp luật được thực thi nghiêm trong vụ này. Tôi còn nhớ những dòng thư tôi đã viết cho nguyên Chủ tịch nước lần đó: Bị can là con trai nối dõi duy nhất của một gia đình liệt sĩ có thể đang bị hàm oan, mong ông Chủ tịch nước xem xét cho dừng việc thi hành án tử hình để vụ việc được làm sáng tỏ. Nếu sau khi vụ việc sáng tỏ, bị can đúng là người phạm tội thì việc thi hành án tử hình cũng chưa muộn… Vì bận đi công tác nước ngoài nên tôi yêu cầu thư ký gửi gấp thư đi cùng với tập hồ sơ (do tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM gửi đến tôi). Lệnh hoãn thi hành án tử hình Lê Bá Mai được Văn phòng Chủ tịch nước chuyển khẩn cấp cho Hội đồng Thi hành án tử hình. Vụ án sau đó được hủy để điều tra lại từ đầu. Tôi biết thư về Chủ tịch nước thì nhiều vô kể, nếu ông bỏ qua lá thư trên thì có lẽ sự việc đã theo một chiều hướng khác rồi. Tôi đã nghỉ hưu bốn năm nay nhưng vẫn theo dõi vụ việc, vẫn gọi điện thoại thường xuyên cho phóng viên Pháp Luật TP.HCM để xem diễn tiến của vụ án đã đi đến đâu. Giờ thì Mai vô tội! Tôi mừng vì pháp luật đã được trả lại sự nghiêm minh vốn có của nó theo nguyên tắc suy đoán vô tội khi không có đủ chứng cứ chứng minh người ta phạm tội. Nhưng có những cái không thể nào bồi thường nổi, đó là tuổi xuân của Mai, cái tuổi học văn hóa, tuổi lao động hăng say, cái quyền được cầm lá phiếu bầu cử trên tay… lẽ ra phải có trong những năm tháng qua. Mừng nhưng tôi vẫn thấy xót xa cho Mai. Tôi còn một nỗi băn khoăn là chưa tìm được thủ phạm hiếp và giết Út. Tôi tưởng tượng cháu Út đen nhẻm đen nhem đi đào mót củ mì phụ giúp cha mẹ nghèo mà phải chịu cái chết oan uổng trong khi các cơ quan tố tụng nhiều năm ròng chưa tìm ra thủ phạm. Tiếc là khâu lập biên bản điều tra ban đầu có nhiều khuyết điểm dẫn đến vụ án tắc tị, điều đó thể hiện sự non yếu của cán bộ điều tra (tôi không nghĩ trong vụ này có tiêu cực). Bảy năm rồi, có thể thủ phạm đã cao bay xa chạy, nhởn nhơ gây án tiếp ở một nơi nào đó. Nếu có cái thế giới gọi là linh hồn, tôi cầu nguyện cho linh hồn của Út linh thiêng, tự làm sáng tỏ cho mình. T.MẬN ghi