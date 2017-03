Tuyên án vụ đánh cờ bạc tỉ: Người thân khóc nghẹn!

Các bị cáo nghe tuyên án



Người thân của các bị cáo khóc khi nghe tòa tuyên án



Người thân của bị cáo Hùng và Truyền ngất xỉu khi rời phòng xử án





Phiên tòa kết thúc trong nước mắt của những người thân các bị cáo. Riêng vợ của các bị cáo Hùng và Truyền đã ngất xỉu khi vừa bước ra khỏi phòng xử án.



Theo HĐXX, mặc dù trong lúc diễn ra phiên tòa, các bị cáo quanh co đổ tội cho nhau nhưng hầu hết đều thừa nhận hành vi phạm tội. VKS truy tố các bị cáo tội “Đánh bạc”; “Gá bạc” và “Cưỡng đoạt tài sản” là đúng người đúng tội, HĐXX không chấp nhận lời bào chữa của luật sư và bản thân các bị cáo tại phiên tòa.Bản án nhận định, các bị cáo đa phần là cán bộ có chức quyền, có địa vị nhất định trong xã hội nhưng vì hám lợi đã không biết tu dưỡng bản thân mà lao vào cờ bạc, sát phạt lẫn nhau với số tiền lớn, có khi lên đến 5 tỉ đồng mỗi ván cờ, gây hậu quả lớn cho xã hội và làm mất uy tín cán bộ công chức tại địa phương… do đó cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe.Theo đó, cùng phạm tội “Đánh bạc”, các bị cáo Nguyễn Thanh Lèo (nguyên phó Giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng), bị tuyên phạt 5 năm tù; Đinh Văn Mười (nguyên phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Sóc Trăng) bị tuyên phạt 4 năm tù; Trần Văn Tân (nguyên Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe loại 3, tỉnh Sóc Trăng) bị tuyên phạt 4,5 năm tù. Ngoài ra, Tân còn bị phạt 13 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, tổng các hình phạt mà Tân phải nhận là 17,5 năm tù.Cùng phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”, các bị cáo Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Thanh Truyền cùng nhận mức án 12 năm tù; bị cáo Ngô Huệ Phấn do trước đó đã tự thú và thành thật khai báo nên được áp dụng khung hình phạt thấp nhất về tội “Gá bạc” là 2 năm tù.Ngoài ra, các bị cáo Lèo, Tân và Mười cùng chịu hình phạt bổ sung dành cho mỗi người là 30 triệu đồng; các bị cáo Phấn và Truyền mỗi người chịu hình phạt bổ sung 10 triệu đồng.Ngoài 50 triệu đồng và một số tài sản cá nhân bị bắt quả tang tại sới bạc bị tịch thu sung công quỹ, bản án còn đề nghị tịch thu trên 1,3 tỉ đồng tiền mặt do các bị cáo đã chung chi trong quá trình đánh cờ ăn tiền. Đồng thời tịch thu sung công quỹ hai căn nhà tại đường Sương Nguyệt Anh (phường 2, TP Sóc Trăng) do Nguyễn Thanh Lèo để con trai đứng tên, bởi đây là tài sản mà Lèo đã giao cho Tân để trả nợ thua cờ.Riêng 4 thửa đất còn lại mà Lèo đã thực hiện chuyển quyền cho Tân để trừ nợ thua cờ, HĐXX đề nghị hủy giao dịch, trả về chính chủ quản lý. Bởi vì những thửa đất này không thuộc sở hữu của Lèo mà do Lèo dùng thủ đoạn dụ dỗ người khác ký tên chuyển nhượng trong khi chủ đất không hay biết Lèo lấy để cấn nợ thua cờ cho Tân…Theo D.Nhân (NLĐO)