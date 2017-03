Tuyên bố chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN-26 về vấn đề biển Đông

“Chúng tôi chia sẻ quan ngại sâu sắc của các lãnh đạo về việc tôn tạo, bồi đắp đang diễn ra ở biển Đông, làm xói mòn lòng tin, sự tin cậy và phương hại đến hòa bình, an ninh và ổn định ở biển Đông.

Do đó, chúng tôi chỉ đạo các bộ trưởng Ngoại giao khẩn cấp xử lý vấn đề này một cách xây dựng thông qua các khuôn khổ của ASEAN như quan hệ ASEAN-Trung Quốc cũng như nguyên tắc về cùng chung sống hòa bình. Chúng tôi khẳng định lại tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông.

Chúng tôi nhấn mạnh các bên cần bảo đảm việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả toàn vẹn Tuyên bố về ứng xử của các bên (DOC) ở biển Đông nhằm xây dựng, duy trì, tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau; thực hiện kiềm chế trong các hành động; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực; các bên liên quan giải quyết những khác biệt và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982…”.

(Theo TTXVN)