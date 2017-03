Tuyên dương 19 tài xế làm việc tốt

(PL)- Tại buổi tọa đàm “Tài xế trẻ với trách nhiệm, đạo đức” do Sở GTVT, Ban An toàn giao thông, Thành đoàn TP.HCM tổ chức sáng 22-11, ban tổ chức đã tuyên dương 19 gương “Tài xế trẻ, giỏi, an toàn, thân thiện”.

Nhiều việc làm tốt của các tài xế đã được nêu tại buổi tọa đàm. Như tài xế Võ Hoàng Phi (Công ty TNHH Dịch vụ công ích quận Gò Vấp) nhặt được điện thoại đắt tiền đã trả lại cho khách bỏ quên trên xe; tài xế Nguyễn Tấn Thanh (lái xe buýt tuyến số 42, Hợp tác xã Vận tải và Du lịch Thanh Sơn) thường xuyên nhắc nhở hành khách đề phòng kẻ gian trà trộn móc túi… Theo ông Phạm Hồng Sơn, Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM, 19 tài xế được tuyên dương là những tài xế yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chấp hành tốt pháp luật. Đặc biệt họ có sáng kiến, giải pháp hoặc sản phẩm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, xứng đáng là những tấm gương điển hình, cần được nhân rộng. THANH TUYỀN