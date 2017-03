Tuyến đường sắt qua Quảng Trị đã được lưu thông

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị cho biết, đến sáng nay, lũ trên các sông tại Quảng Trị đã xuống mức báo động 2, một số nơi đã xuống dưới mức báo động 1 như tại Hải Sơn, Đakrông, Gia Voòng, Hiền Lương. Dự báo trong ngày 18/10, lũ tại các sông tiếp tục xuống.



Tuy nhiên, tại 68 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố của Quảng Trị còn gần 27.000 ngôi nhà bị ngập dưới 3m nước. Mưa lũ đã gây thiệt hại gần 2.000 ha hoa màu, hơn 3.200 tấn lương thực bị hư hỏng, 70 tấn lúa giống và hạt giống bị hư hỏng. Mưa lũ cũng làm vỡ nhiều tuyến kênh thuỷ lợi Nam Thạch Hãn và hệ thống thuỷ lợi của Ái Tử, Cam Lộ, Hà Thượng, Kinh Môn, La Ngà.



Quảng Trị có 3 người chết do ảnh hưởng của mưa lũ gồm Anh Trương Công Minh (Hải Lăng) bị nước cuốn trôi trên đường về khi đi ứng cứu Đập Miếu Bà; ông Lê Cảnh Gia (Triệu Phong) bị điện giật chết và bà Nguyễn Thị Hương (Quảng Bình) đi hái cà phê tại Hướng Hóa bị lũ cuốn trôi.



Ba trường hợp bị mất tích gồm Cháu Lê Quang Hiến (13 tuổi) ở Đông Hà mất tích khi đi chăn vịt; Trần Linh Trang (23 tuổi) ở Gio Linh bị nước cuốn trôi khi làm việc gần sông Bến Hải và Phùng Thế Tùng (18 tuổi) ở Vĩnh Linh bị nước cuốn trôi trên đường đi làm. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của địa phương đang tích cực tìm kiếm những người bị mất tích.



Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến 9 giờ ngày 18/10, tại các huyện Mộ Đức, Đức Phổ và Nghĩa Hành có hơn 4.400 ngôi nhà bị ngập nước; diện tích hoa màu bị thiệt hại hơn 400 ha, lương thực bị ướt 440 tấn, kênh mương bị thiệt hại 290 m, cuốn trôi hàng nghìn mét khối đất đá, 1 cầu kiên cố và 1cầu tạm tại huyện Nghĩa Hành bị cuốn trôi; hơn 7.000 giếng nước bị ngập chìm trong nước.



Đặc biệt, lúc 2 giờ sáng ngày 18/10 tàu cá số hiệu QNg 94447-TS, của ông Nguyễn Nên, quê xã Phổ thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) do ông Võ Giữ cùng quê làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 thuyền viên hành nghề giã cào đôi, trên đường di chuyển vào cửa biển Đà Nẵng, đến vị trí 16 độ, 13 phút vĩ Bắc, 108 độ 13 phút Kinh Đông va vào đá ngầm bị chìm. Tuy nhiên, toàn bộ 6 thuyền viên trên tàu bị chìm đã được các tàu bạn cứu vớt an toàn.



Hai huyện Mộ Đức và Đức Phổ đã huy động các lực lượng đưa ca nô, thuyền đến các vùng bị ngập di dời 360 hộ đến nơi an toàn, đồng thời cấp phát mì tôm, nước uống cho các hộ gia đình di dời; các địa phương cũng đã bố trí lực lượng canh gác tại các điểm giao thông bị ngập sâu, hướng dẫn người và phương tiện giao thông đảm bảo an toàn.



Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có công điện gửi lãnh đạo các huyện, các ngành liên quan triển khai khẩn cấp công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, kịp thời giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại, đồng thời khẩn trương khắc phục tình hình thiệt hại sau lũ. Tiếp tục chủ động đối phó với tình hình lũ lụt có thể kéo dài trong những ngày tới.





