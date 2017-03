Tuyên phạt 2 án tử hình vụ dùng súng bắn chết 6 người

5 bị cáo bị xét xử về các tội danh: “giết người”, “che giấu tội phạm”, “không tố giác tội phạm”, “lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ”, “tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

Các bị cáo gồm: Phan Huy Nam (SN 1975), Nguyễn Văn Quân (SN 1982), Hà Văn Hùng (SN 1975), đều ở xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh; Đặng Thế Sơn (SN 1979) và Đặng Văn Song (SN 1974), đều ở phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Theo cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến 12-2008, Phan Huy Nam được phép hút vét than rơi vãi dưới mặt nước tại khu vực cảng Làng Khánh (Công ty cổ phần Cảng Làng Khánh).

Ngày 14-12-2008, nhóm của Phan Huy Nam đã sàng tuyển, vét than rơi vãi và vun lại được 1 đống than khoảng 10 tấn. Khoảng 2 giờ ngày 15-12-2008, Đặng Thế Sơn phát hiện một nhóm người đang xúc trộm đống than của mình mới tận thu được lên thuyền, liền về thông báo cho Nam và Quân. Khoảng 5 giờ 20 phút, ngày 15-12-2008, Nam, Sơn, Quân chuẩn bị súng và đi vào cảng “đòi nợ”.

Cả 3 đã dùng súng đạn ghém bắn chết các anh Nguyễn Cao Nguyên, Lê Bá Ngọc, Bùi Ngọc Đức, Nguyễn Xuân Hiển, Lê Văn Tiến, Phạm Đình Hiệp và bắn bị thương anh Lê Bá Chung. Sau khi giết người, Nam, Sơn, Quân đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ba khẩu súng được dùng trong vụ án, 1 khẩu Sơn có từ trước còn 2 khẩu do Sơn mua của một người không quen biết bằng tiền tận thu than chung của Sơn và Nam. Ngoài ra, Sơn còn có 1 quả lựu đạn cầu vỏ nhựa dùng để huấn luyện, tuy nhiên qua kiểm tra quả lựu đạn này đã được lắp thêm 1 mạch nổ hoàn chỉnh.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình dành cho Phan Huy Nam và Đặng Thế Sơn; Nguyễn Văn Quân nhận mức án chung thân; Đặng Văn Song 30 tháng tù giam; Hà Văn Hùng 9 tháng tù giam. Các bị cáo Nam, Sơn, Quân phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân với tổng số tiền trên 330 triệu đồng.

Theo TTXVN