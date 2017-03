Tuyên tử hình kẻ giết vợ giữa ngày Tết

TAND tỉnh Long An hôm qua xét xử vụ án giết người ở thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng (Long An). Bị cáo trong vụ án này tên Nguyễn Văn Tiếp (SN 1962, ngụ khu phố 3, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, Long An) và bị hại chính là vợ của Tiếp.

Đó là bà Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1968, sống chung nhà với bị cáo). Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Long An, 6h30 ngày 13/2 (tức mùng 4 tết Quý Tỵ năm 2013), Tiếp dùng cây tràm và búa đánh vợ mình, làm nạn nhân tử vong. Gây án xong, tên Tiếp uống gần 100 viên thuốc để tự tử nhưng đã được cứu chữa kịp thời và bị bắt giam ngay sau đó. Với hành vi trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tiếp với mức án tử hình, về tội “Giết người”. Theo Liên Xuân (Pháp luật Việt Nam)