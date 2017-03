Tuyên tử hình kẻ nã đạn vào cảnh sát

Sáng 28-9, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên tử hình đối với Nguyễn Tiến Thọ (37 tuổi, trú Lê Chân, Hải Phòng) về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Thọ còn bị tuyên phạt 15 năm tù về tội giết người thi hành công vụ dù chưa đạt.

Ngày 14-2, Thọ gặp Khánh ở Hải Phòng rồi đồng ý đi xách ma túy ở vùng núi huyện Quế Phong (Nghệ An) mang về cho Khánh bán ở Hải Phòng với giá 1.000 USD cho mỗi chuyến đi. Sáng 16-2, Thọ đi xe đò và Khánh đi xe máy vào gặp nhau tại thị trấn huyện Quế Phong.

Rạng sáng 17-2, Khánh đi xe máy chở Thọ ngồi sau ôm một túi nylon đựng 6 bánh heroin (hơn 2 kg), một cân tiểu li, 1.000U SD cùng với khẩu súng K54 kèm 5 viên đạn đã lên lên đạn. Khánh nói với Thọ “súng đã lên đạn, nếu gặp cảnh sát thì bắn để trốn thoát”.

Cả hai tên đang đi trên quốc lộ 48 (thuộc thị xã Thái Hòa, Nghệ An) thì bị cảnh sát giao thông Công an thị xã Thái Hòa buộc dừng xe để kiểm tra giấy tờ xe. Trung tá Võ Duy Bình (Công an thị xã Thái Hòa) tiến lại gần để kiếm tra giấy tờ xe và chiếc túi Thọ mang trong người, Thọ rút súng chỉa vào bụng trung tá Bình bóp cò. Rất may rúng không nổ, khi đang lên đạn để bắn tiếp thì băng đạn bị văng ra. Thọ bị cảnh sát và nhân dân bắt giữ. Khánh bỏ trốn.