Tuyên y án tử hình kẻ giết vợ rồi phi tang xác

Bị cáo Trần Văn Ban tại toà



Bị cáo Trần Văn Ban là kẻ đã giết vợ rồi chặt xác phi tang dưới hầm rút từng gây xôn xao dư luận Nha Trang năm 2010.Tòa giữ nguyên án sơ thẩm tử hình về tội giết người đối với Trần Văn Ban vì hành vi của bị cáo quá man rợ.Theo nội dung vụ án, Ban và chị Trần Thị Hiếu kết hôn năm 1992, có với nhau 3 con, hai vợ chồng làm nghề giết mổ và bán thịt heo tại chợ Vĩnh Lương (Nha Trang).Chiều 29.10.2009, hai vợ chồng xảy ra cãi vã do chị Hiếu nghi ngờ Ban lấy 10 triệu đồng cho gái. Trong khi cãi nhau, Ban lấy ghế gỗ đánh chị Hiếu nhưng được em vợ là Trần Văn Đại can ngăn.Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 2.11.2009, chị Hiếu tiếp tục chửi chồng, nhắc lại chuyện lấy tiền cho gái nên bị Ban dùng một cây gỗ đánh mạnh vào đầu khiến chị Hiếu gục xuống. Ban tiếp tục đánh hai, ba cái vào đầu vợ cho đến khi chị Hiếu chết hẳn.Sau đó, Ban chặt nhỏ xác chị Hiếu rồi phi tang xuống hầm rút cùng với quần áo, dép và cây gỗ, điện thoại rồi nói với con trai là mẹ đã bỏ nhà đi.Ban còn dùng sim điện thoại của vợ phao tin chị Hiếu lấy 350 triệu đồng bỏ nhà đi nước ngoài theo trai. Ngày 9.11.2009, Ban đến công an xã báo chị Hiếu mất tích rồi bỏ trốn sau khi đã nhờ người cháu trông nhà và xây bít lỗ thông hơi hầm rút.Sau khi Ban bỏ trốn, các em của chị Hiếu nghi ngờ chị mình bị chồng giết và giấu xác đâu đó nên tiếp tục tìm kiếm. Thấy trong nhà Ban có vết xi măng mới xây bịt lỗ thông hơi hầm rút, các em chị Hiếu đã phá hầm rút, phát hiện một số đoạn nghi ngờ là xương người nên báo công an.Đến ngày 31.12.2009, biết tin cơ quan công an đã tìm thấy bộ xương người dưới hầm rút nhà mình, Ban nhờ anh ruột là Trần Văn Nhung đưa đến Công an TP.Nha Trang đầu thú.Ngày 23.6.2010, trong phiên xử sơ thẩm, nhận định hành vi phạm tội của Ban đặc biệt nghiêm trọng, cần loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án tử hình.Tuy nhiên, ngày 20.9.2010, trong phiên tòa phúc thẩm theo kháng cáo của Ban, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã sửa bản án sơ thẩm, giảm hình phạt xuống chung thân cho Ban. Sau đó bản án này đã bị Chánh án TAND tối cao tuyên hủy.Theo Liên Phúc (TNO)