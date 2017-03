Tuyết rơi trên cao nguyên đá Đồng Văn

Nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc sẽ xuống thấp, cụ thể, TP Lào Cai 12,8oC; vùng núi Bắc Hà 8oC; khu du lịch Sa Pa 1oC đến 2oC…ngoài ra, Sa Pa còn có mưa phù nên khí trời càng thêm lạnh giá.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rào rải rác, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh.

Trong đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu tại Lào Cai, nhiệt độ tiếp tục giảm thấp, trời rét hại, vùng núi rét hại nặng đến rất nặng; vùng núi cao đề phòng băng giá, sương muối. Tuyết rơi trên diện rộng tại cao nguyên đá Đồng Văn và nhiều xã của Hà Giang như Thượng Phùng, Xín Cái, Tả Lủng, Lũng Pù, Giàng Chu Phìn và Cán Chu Phìn.

PD