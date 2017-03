‘Uber: Không nên không quản được thì cấm’

Cơ quan chức năng nói gì về taxi Uber? Hiệp hội Taxi TP.HCM: Taxi Uber gây ra sự cạnh tranh thiếu công bằng bởi không chịu sự kiểm soát của ngành thuế, ngành vận tải…; đơn vị điều hành Uber không tuân theo các quy định như các hãng taxi; tài xế taxi Uber cũng không bị gò bó về thời gian, không chịu sự kiểm soát về điều kiện hành nghề. Cục Thuế TP.HCM: Uber và chủ các xe taxi Uber không đăng ký kinh doanh, không kê khai nộp thuế là bất hợp pháp nhưng ngành thuế không thể quản được bởi Uber nằm ở nước ngoài, việc thanh toán lại thông qua thẻ Visa. Tuy nhiên, ngay cả khi xác định được địa chỉ cụ thể vẫn chưa chắc truy thu thuế được do không xác định được doanh thu của họ. Sở TT&TT TP.HCM: Chủ thể điều hành taxi Uber ở nước ngoài nhưng nếu hoạt động bất hợp pháp thì có thể áp dụng các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn. Tuy nhiên, việc này phải kiến nghị Bộ TT&TT xem xét xử lý. Công an TP.HCM: Taxi Uber tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hành khách do không ai biết đơn vị điều hành xe là ai, tài xế có qua các lớp tập huấn hay không. Thậm chí hành khách còn có nguy cơ gặp cướp. ________________________________________ Cần có cách hợp pháp hóa taxi Uber Taxi Uber có giá thấp hơn taxi thông thường nên người dân thấy lợi khi sử dụng. Trên thế giới đã có nhiều nước ứng dụng rồi thì Việt Nam cũng cần triển khai. Nếu loại hình kinh doanh bằng phần mềm Uber chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thì mình có trách nhiệm bổ sung để hợp pháp hóa. Phải làm sao để thuận lợi cho quản lý nhưng tiện lợi với người dân. Sắp tới, các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GTVT phải chất lượng hơn, đem lại sự hài lòng hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, phải bỏ ngay tư tưởng không quản được thì cấm. Ông ĐINH LA THĂNG, Bộ trưởng Bộ GTVT (chỉ đạo tại cuộc họp Bộ GTVT sáng 2-12)