UBND chống lệnh tòa

Ông Tâm bên ngôi nhà đã bị chính quyền tháo dỡ, chỉ còn lại nền nhà - Ảnh: Tấn Thái



Theo TẤN THÁI (TTO)



Năm 1993, bà Triệu Thị Lự được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ) 6.480m2 ở khóm 6, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi. Bà Lự sang nhượng 2.000m2 cho ông Nguyễn Văn Tửng và ông Tửng được cấp giấy đỏ năm 1999.Sau đó ông Tửng sang nhượng cho hai anh em ông Huỳnh Văn Tâm và Huỳnh Văn Đắc.Khi ông Tâm cất nhà ở thì bị UBND thị trấn Đầm Dơi ngăn cản, với lý do phần đất nói trên thuộc UBND thị trấn Đầm Dơi quản lý. Anh em ông Tâm khiếu nại khắp nơi nhưng không được giải quyết, cuối cùng phải kiện ra tòa án.TAND huyện Đầm Dơi đưa vụ việc ra xét xử sơ thẩm vào tháng 10-2010. Theo tòa, khi đối chiếu giấy đỏ của ông Tửng với biên bản thẩm định đất, sơ đồ đo đạc của tòa và Phòng tài nguyên - môi trường huyện Đầm Dơi thì diện tích đất thực tế của ông Tửng là 2.011m2, chỉ chênh lệch 11m2, theo tòa đây là sai số nhỏ. TAND huyện Đầm Dơi xử buộc UBND thị trấn giao trả lại ông Tửng diện tích 644m2 đất tranh chấp. UBND kháng cáo.Đến tháng 5-2011, TAND tỉnh Cà Mau đưa vụ việc ra xử phúc thẩm, không chấp nhận kháng cáo của UBND thị trấn Đầm Dơi, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.Tòa nhận định việc UBND thị trấn Đầm Dơi cho rằng bà Lự trong quá trình sử dụng tự lấn chiếm đất công của thị trấn để chuyển nhượng cho ông Tửng là không có cơ sở. Theo tòa, khi cấp giấy đỏ cho ông Tửng, UBND huyện cũng như UBND thị trấn Đầm Dơi đều cử cán bộ kỹ thuật chuyên môn đến kiểm tra xác định mặt bằng hiện trạng, vị trí đất.Được tòa án hai cấp tuyên thắng kiện, ông Tâm, ông Đắc tưởng đâu mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng UBND thị trấn Đầm Dơi không chịu thi hành án. Giải thích lý do, ngày 7-8, ông Huỳnh Trung Quang - phó chủ tịch UBND thị trấn Đầm Dơi - cho rằng “tòa án thẩm định không chính xác”!Ông Tâm cho biết từ khi bị UBND thị trấn Đầm Dơi tranh chấp đất đến nay đã hơn mười năm, ông đã bị “bầm giập” nhiều lần. Ông Tâm kể: “Thấy đất có giấy đỏ tưởng đâu chắc ăn, nhưng khi tôi vào cất tạm nhà cho con ăn học thì bị UBND thị trấn Đầm Dơi lập biên bản giữ toàn bộ số cây. Đến khi tòa án xử thắng kiện, tôi vào xây dựng thì một lần nữa UBND thị trấn đưa lực lượng đến tháo dỡ toàn bộ ngôi nhà chỉ còn lại cái nền.Ngược lại, khi UBND thị trấn Đầm Dơi cho xây dựng nhà văn hóa trên phần đất của tôi thì lại “ép” tôi đủ điều. Khi tôi và vợ ngăn cản thì bị tạm giữ với lý do không chấp hành theo yêu cầu của người thi hành công vụ, không những thế còn bị phạt tiền”.Ông Tâm cho biết ông đã nhiều lần đến yêu cầu thi hành án. Tuy nhiên mọi sự đều vô vọng. Hiện nay bản thân ông có đất mà không được ở. Cả gia đình phải ở đậu tại nơi giữ tôm thuê của Huyện đội Đầm Dơi.Trao đổi với chúng tôi về việc vì sao không tiến hành thi hành án khi bản án đã có hiệu lực, ông Hồ Thanh Hùng - trưởng Chi cục thi hành án huyện Đầm Dơi - nói: “Chúng tôi cũng đã thi hành án nhưng UBND thị trấn Đầm Dơi không chịu giao đất theo bản án đã tuyên.Trước sự việc như thế, chúng tôi đã báo lên Cục Thi hành án tỉnh và chờ xin ý kiến chỉ đạo. Tuy nhiên nơi đây chưa có ý kiến trả lời”.