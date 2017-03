UBND huyện thua kiện vì thu hồi đất sai?

Trong đơn khởi kiện ngày 4-1-2011, ông D. trình bày phần diện tích hơn 2.600 m2 đất bị thu hồi ở xã Hiệp Phước vốn do cha ông khai hoang rồi cho cha của ông Đ. sử dụng. Khi có chủ trương giao đất về cho tập đoàn quản lý, cha của ông Đ. giao đất và về Long An làm ruộng. Khi tập đoàn tan rã, cha của ông Đ. nhận lại đất rồi trả cho gia đình ông D. Năm 1988, ông D. đã hợp thức hóa quyền sử dụng đất. Sau đó, ông Đ. đứng ra khiếu nại nên UBND huyện đã ra quyết định thu hồi đất đối với ông D. Ông D. khởi kiện, yêu cầu tòa hủy quyết định của UBND huyện.

Theo TAND huyện Nhà Bè, việc UBND huyện xác minh nguồn gốc đất và thời gian sử dụng đất ổn định chỉ dựa vào lời khai của hai cá nhân là không đầy đủ, không đúng quy định về trình tự, thủ tục thẩm tra, xác định nguồn gốc đất. Mặt khác, ông Đ. khai đất do cha ông sử dụng từ năm 1975 đến khi mất (năm 2003) nhưng suốt thời gian này, cha ông Đ. lại không lần nào đăng ký sử dụng đất. Vì vậy, việc UBND huyện cho rằng phần đất này có nguồn gốc của cha ông Đ. và hiện do ông Đ. sử dụng là không đúng. Ngoài ra, theo tài liệu sổ mục kê ruộng đất thì phần đất này được tạm giao cho ông D. sử dụng. Do đó, quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất này cho ông D. là đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc UBND huyện ban hành quyết định thu hồi phần đất này trái với quy định pháp luật về đất đai.

Từ những nhận định trên, tòa đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông D. Được biết UBND huyện Nhà Bè hiện đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

PHƯƠNG LOAN