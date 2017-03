UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu làm rõ vụ án “cái liềm”

Tháng 3-2009, do tranh giành nước tưới thanh long, ông Nguyễn Văn Nam đánh ông Trần Văn Hồng. Ông Nguyễn Văn Vân đến can ngăn. Sau đó, ông Nam bị khởi tố do nạn nhân bị nứt sọ chẩm 8% và 5% thương tật trên mặt do vật sắc gây ra. Ông Nam khiếu nại mình đánh bằng tay thì không thể làm nạn nhân nứt sọ chẩm và có thương tật bằng vật sắc nhọn. Tháng 12-2010, Công an và VKS TP Phan Thiết khởi tố thêm ông Vân do cơ quan điều tra quy kết ông Vân mang theo cây liềm khi can ngăn. Trong khi đó, ông Vân khẳng định đã ném cây liềm trước đó. Với những vô lý trên, gần hai năm qua ông Nam liên tục có đơn yêu cầu giám định lại nhưng bị từ chối. Ngày 1-7-2011, TAND TP Phan Thiết tuyên trả hồ sơ do chứng cứ quá mâu thuẫn. Từ đó đến nay, vụ việc vẫn rơi vào im lặng.

PHƯƠNG NAM