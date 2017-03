UBND tỉnh Đồng Nai bị kiện

Từng xác định thiếu người liên quan

Do vụ án phức tạp nên sau khi thụ lý (từ giữa năm 2012), nhiều lần tòa phải hoãn xử và yêu cầu các bên bổ sung chứng cứ. Tại lần mở phiên tòa ngày 25-2, khi chưa hết phần thẩm vấn, tòa phải tuyên bố hoãn xử để triệu tập thêm đơn vị liên quan. Bởi hồ sơ chưa thể hiện rõ trước kia do UBND thị xã Long Khánh chuyển nhượng cả đất hay chỉ là phần tài sản trên đất cho Công ty Tân Lộc. Đại diện VKS đề nghị đưa thêm Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam vì UBND tỉnh giao đất cho đơn vị này, sau đó tổng công ty mới giao lại cho Công ty Tân Lộc sử dụng. Do hai chủ thể này có tên trong hợp đồng chuyển nhượng đất và các văn bản liên quan nên họ cần phải có mặt tại tòa.