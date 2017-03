UBND tỉnh Long An lại thua kiện

Ngày 11-9, TAND tỉnh Long An đã mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án hành chính Công ty CP Cơ khí Xây dựng Long An (LICO) kiện UBND tỉnh Long An. Đây là vụ án mà tòa đã 5 lần tạm hoãn vì nhiều lý do khác nhau.

Năm 2003, UBND Long An giao gần 50 ha đất cho Công ty LICO để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Long Định - Long Cang tọa lạc địa bàn huyện Cần Đước. Công ty LICO đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty Tân Lợi Lợi và Công ty Năm Sao để cùng triển khai thực hiện dự án. Quá trình hợp tác, các bên đã xảy ra tranh chấp do chưa thống nhất diện tích. Sau đó UBND tỉnh đã ra quyết định tách dự án thành 3 phần, cụ thể là: Công ty Năm Sao được nhận 12,5 ha, Công ty LICO được 12,5 ha. Riêng Công ty Tân Lợi Lợi sau khi được nhận 25 ha đã chuyển nhượng cho Công ty Lợi Lợi, Công ty Lợi Lợi cắt tiếp một phần cho Công ty Điện lực 2 thuê. Năm 2009, các doanh nghiệp trên được cấp giấy CNQSDĐ và giấy chứng nhận đầu tư. Quyền lợi bị xâm hại, Công ty LICO đã khởi kiện ra tòa án về các quyết định giao đất và chứng nhận đầu tư này.

Gần 50 ha đất giao cho LICO trở thành đất hoang từ năm 2003 đến nay Bản án hành chính sơ thẩm ngày 21-10-2011, TAND Long An nhận định theo hồ sơ pháp lý, đến thời điểm hiện tại LICO vẫn là chủ đầu tư duy nhất của dự án.



Quyết định chia tách dự án này của UBND tỉnh là trái pháp luật, trái thẩm quyền. Tòa buộc UBND tỉnh hủy giấy CNQSDĐ đã cấp cho Công ty Năm Sao. Các giấy CNQSDĐ và chứng nhận đầu tư cho Công ty Tân Lợi Lợi, Công ty Lợi Lợi cũng bị tòa tuyên hủy. Ngày 18-1-2012, TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm do Công ty Năm Sao, Tân Lợi Lợi và Lợi Lợi kháng cáo. Án phúc thẩm tuyên giữ nguyên phán quyết hủy giấy CNQSDĐ và chứng nhận đầu tư đã cấp cho Tân Lợi Lợi và Lợi Lợi. Riêng Công ty Năm Sao, bản án nhận định do “đã ký nhiều hợp đồng kinh tế với nhiều đơn vị để đầu tư làm tổng kho dự trữ phân bón quốc gia” và nhiều lý do khác nên tòa phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm, giao về cho TAND tỉnh Long An xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm. Phiên tòa sáng 11-9 đã trở lại vạch xuất phát. HĐXX khẳng định, cho đến nay LICO vẫn là chủ đầu tư duy nhất của dự án 50 ha này. Việc UBND tỉnh Long An tự ý quyết định tách 12,5 ha đất giao cho Công ty Năm Sao là thiệt hại cụ thể mà LICO phải gánh chịu. Do đó, tòa lại tuyên hủy giấy CNQSDĐ mà UBND tỉnh đã cấp cho Công ty Năm Sao. Đồng thời, HĐXX sẽ có kiến nghị xử lý những sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý đất đai liên quan đến vụ án này.

Theo H.Minh (NLĐO)