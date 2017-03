UBND TP Hải Phòng yêu cầu làm rõ

“Từ ngày 15-3, báo Pháp Luật TP.HCM có đăng một số bài phản ánh sai phạm ở Thanh tra Sở GTVT. UBND TP có ý kiến giao Sở GTVT kiểm tra, làm rõ theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, báo cáo UBND TP kết quả xử lý trước ngày 31-3” - văn bản nêu.

Như chúng tôi đã thông tin, từ vụ việc Đội 5 Thanh tra Sở GTVT TP Hải Phòng nhận tiền phạt 4 triệu đồng, trả giấy tờ xe cho người vi phạm không biên lai, Thanh tra Sở GTVT đã phát hiện ra hàng loạt biên bản vi phạm hành chính do đội này lập bị sửa chữa, làm sai lệch và có dấu hiệu tiêu cực. Thậm chí một đội phó Đội 5 còn thừa nhận: Việc viết các con số trong biên bản “nhập nhằng” là để tạo điều kiện linh hoạt, giải quyết cho những trường hợp thân quen. Tuy nhiên, việc làm rõ dấu hiệu sai phạm tại Đội 5 bị “tắc” vì chánh Thanh tra Sở GTVT không đồng ý. Ông không chấp nhận việc kiểm tra toàn bộ biên bản vi phạm do Đội 5 lập; khi giám đốc Sở GTVT có bút phê chỉ đạo làm rõ, ông “kết” là chỉ phê bình cán bộ Đội 5 rút kinh nghiệm, không phải kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ; chỉ đạo không bàn giao hồ sơ cho người có thẩm quyền kiểm tra.

Một trong những biên bản bị sửa chữa. Ảnh: TP

Sau khi chúng tôi phản ánh, giám đốc Sở GTVT đã chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT xác minh sự việc và ngày 20-3, chánh Thanh tra Sở GTVT mới có quyết định thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra, xác minh những dấu hiệu vi phạm trong việc lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của Đội 5 trong vụ trả xe, nhận 4 triệu đồng nêu trên và 16 biên bản có dấu hiệu sai phạm do sửa chữa, sai so với hồ sơ đăng kiểm.

Theo tài liệu mà chúng tôi có được, trong hai năm 2011-2012, Đội 5 đã lập tới gần 70 quyển biên bản với khoảng 3.450 xe vi phạm giao thông. Chúng tôi chỉ xem bốn quyển biên bản thì đã có tới hơn 70 trường hợp có dấu hiệu bị sửa chữa về tải trọng hàng hóa, tải trọng đăng kiểm. Riêng quyển biên bản lập cuối năm 2011 đã có tới 37 trường hợp có dấu hiệu bị sửa chữa, làm sai lệch.

TRỌNG PHÚ