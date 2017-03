UBND TP khen thưởng nóng phóng viên đưa tin vụ quán cà phê Xin Chào

Chiều 25-4, tại trụ sở báo Sài Gòn Giải Phóng (399 Hồng Bàng, quận 5, TP.HCM), Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã khen thưởng nóng cho PV Hàn Ni vì kịp thời đưa tin vụ quán cà phê Xin Chào.

Tại đây, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng “vụ việc quán cà phê Xin Chào nhiều ngày qua đã tạo ra dư luận không tốt, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của TP.HCM, lẽ ra chính quyền Bình Chánh phải tạo điều kiện cho người dân buôn bán, chưa đến mức phải khởi tố”.

Ông Phong mong muốn các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và nhân dân TP trong việc chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây mất lòng tin của nhân dân và các nhà đầu tư.





Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM tặng hoa và bằng khen cho PV Hàn Ni (báo Sài Gòn Giải Phóng), chiều 25-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Tấn (ngụ huyện Bình Chánh) - một người dân mở cửa hàng bán phở nhưng chậm đăng ký kinh doanh năm ngày bị Công an huyện Bình Chánh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “kinh doanh trái phép”. Vụ việc được TAND huyện Bình Chánh chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm.



Ngay sau khi báo chí đưa tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị dừng hình sự hóa vụ việc, cơ quan này đã phải trả lại hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

Ngày 23-4, VKSND TP.HCM ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Thanh Tòng, Phó Viện trưởng VKSND quận 6, nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh - người ký quyết định truy tố ông Nguyễn Văn Tấn.

Ngoài ra, VKSND TPHCM cũng đình chỉ công tác đối với ông Hồ Văn Son, kiểm sát viên sơ cấp VKSND huyện Bình Chánh, là kiểm sát viên trực tiếp tiến hành tố tụng đối với vụ án của ông Tấn để tiến hành giải trình, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định.

Ngày 24-4, lãnh đạo VKSND huyện Bình Chánh đã đến quán cà phê Xin Chào trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can cho ông Nguyễn Văn Tấn (chủ quán Xin Chào) - người bị truy tố về “tội kinh doanh trái phép”.

Sáng 25-4, lãnh đạo Công an TP.HCM đã họp với Bộ Công an để xem xét hình thức xử lý kỷ luật đối với Đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện Bình Chánh, người ký quyết định khởi tố bị can ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào. Bước đầu Công an TP.HCM và Bộ Công an đã thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với Đại tá Nguyễn Văn Quý để chờ Bộ Công an có quyết định xử lý kỷ luật chính thức.