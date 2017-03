UBND TP.HCM làm đúng thẩm quyền

Dù UBND TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận đầu tư từ hơn ba năm nhưng dự án trên vẫn không được triển khai. SGT đưa ra lý do là công ty mẹ của TA Việt Nam (TA Associates International - Singapore) bị ảnh hưởng do khủng hoảng tài chính. Theo Bộ Tư pháp, lý do này thiếu thuyết phục bởi trong thời gian đó TA Singapore còn đầu tư một dự án tương tự tại Trung Quốc. Ngoài ra, SGT vẫn có khả năng tài chính để nộp tiền thuê đất. Bộ Tư pháp đánh giá, việc UBND TP.HCM thu hồi giấy chứng nhận đầu tư là có cơ sở pháp luật, đúng thẩm quyền. Ngoài ra, do TA Việt Nam không thực hiện nghĩa vụ trả tiền thuê đất nên việc họ bị phạt trả chậm tiền thuê đất là có căn cứ pháp luật.

Bộ Tư pháp cũng xác định, việc TA Việt Nam đề nghị miễn phạt chuyện chậm trả tiền thuê đất với các lý do: ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế; Ban Quản lý Thủ Thiêm chưa ký hợp đồng, chưa giao đất… là không có căn cứ. Trong hồ sơ do SGT cung cấp, Bộ Tư pháp nhận thấy không có bất kỳ giải trình nào thể hiện rõ việc khủng hoảng kinh tế tác động lớn đến TA Việt Nam và là nguyên nhân trực tiếp gây chậm trả tiền thuê đất. Do đó, cơ quan thuế không có cơ sở để quyết định miễn nộp tiền phạt chậm trả đối với trường hợp này.

Bộ Tư pháp cũng đánh giá: UBND TP.HCM có thiện chí mong muốn dự án được thực hiện nên đã có những đề xuất mới đáp ứng một phần yêu cầu của nhà đầu tư. Tuy nhiên, những đề xuất này không được nhà đầu tư chấp nhận hoàn toàn. Các điều kiện TA Việt Nam đưa ra được coi như là một lời đề nghị mới và UBND TP.HCM có quyền chấp nhận hoặc đưa ra đề nghị khác. Từ đó, việc UBND TP.HCM yêu cầu bàn giá thuê đất mới hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp luật về giao kết hợp đồng cũng như thông lệ trong nước và quốc tế.

BÌNH MINH