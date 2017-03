Ùn tắc giao thông nghiêm trọng đèo Cả

Trung tá Vũ Khắc Tâm, trạm trưởng trạm tuần tra kiểm soát giao thông Ninh Hòa – PC67, công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo các tài xế chạy hướng Nam-Bắc kể, tối 29-1 đã xảy ra ùn tắc trên quốc lộ 1A qua Bình Thuận do tai nạn giao thông, trong bối cảnh lượng xe ngày tết gấp nhiều lần ngày thường.



Theo ông Tâm, chưa bao giờ lượng xe lưu thông bị ùn nhiều đến thế. Đặc biệt, các xe container khi lên đèo dốc quanh co phải “bò” rất chậm. Một số xe khác thiếu kiên nhẫn, chen lấn vượt lên, gây trầm trọng thêm tình trạng ùn tắc.

Xe ô tô nối đuôi nhau chờ qua đèo Cả

CSGT 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa đang kết hợp điều phối từng tốp xe qua đèo Cả.



Ở đoạn quốc lộ 1A phía Nam tỉnh Khánh Hòa, trưa cùng ngày, Thiếu tá Nguyễn Văn Khải, trạm trưởng trạm tuần tra kiểm soát giao thông Cam Ranh - PC67, công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đoạn Nam Khánh Hòa chưa bị ùn tắc, nhưng xe nối đuôi nhau đi khá chậm. CSGT được bố trí tại các chốt đèn tín hiệu, trực tiếp điều phối linh hoạt, theo hướng ưu tiên quốc lộ 1A.

Tin-ảnh: V.Tạo (NLĐO)