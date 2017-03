Ùn tắc ở Kinh Dương Vương, đường về miền Tây trắc trở

Ngày 2-9, ông Nguyễn Minh Tiến - Trưởng phòng điều hành Bến xe miền Tây (BXMT) cho biết lượng hành khách tính đến 17 giờ chiều 2-9 đạt 42.000 người; dự báo đến hết ngày 2-9, lượng hành khách ước đạt 45.000-47.000 người.

Riêng ngày 1-9, lượng hành khách về miền Tây nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 đạt hơn 54.000 người, tăng khoảng 30%-35% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng khoảng 50% so với ngày thường.

Nguyên nhân dẫn đến lượng hành khách tăng là do năm nay ngày lễ 2-9 rơi vào cuối tuần, đồng thời giá vé không tăng nên hành khách tập trung đông.



Lượng khách về Bến Tre, Long An, Tiền Giang tăng đột biến. Ảnh: LÊ THOA

Ông Tiến cho biết năm nay BXMT tăng cường 25 xe buýt của HTX 19-6 để phục vụ hành khách. Nếu lượng khách tăng đột biến thì sẽ cắt tuyến xe buýt để phục vụ khách. Tuy nhiên số lượng này không đủ, do lượng hành khách tăng đột biến, đặc biệt lượng khách các tuyến về Bến Tre, Tiền Giang, Long An tăng mạnh, do đợt nghỉ lễ dài.



Ông Tiến cho biết thêm khó khăn hiện nay là đoạn đường qua huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bị kẹt nên xe lên không đủ để vận chuyển khách, nên phải có sự hỗ trợ của các đơn vị xe buýt. Vì thế BXMT đã điều động thêm xe của Saigonbus, HTX vận tải Sài Gòn. Tuy nhiên, giá vé hiện nay không phụ thu chiều xe chạy rỗng nên việc điều động xe tuyến khác rất khó khăn.

Đặc biệt, tuyến đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) vẫn chưa thi công hoàn thiện nên xe lưu thông chậm, xe ra vào bến mất thời gian khá lâu, nhất là khoảng 7-10 giờ sáng.