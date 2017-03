Ùn tắc từ trong bến đến cửa ngõ

Hôm qua (28-4), ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ dài đã có hàng trăm ngàn người đổ về các bến xe, bến phà, gây ùn ứ ở Bến xe Miền Tây (TP.HCM) và lan ra cả khu vực cửa ngõ phía Tây.

Từ 6 giờ sáng qua đã có hàng chục ngàn người đổ về bến xe, tăng gấp hai lần so với ngày thường. Hiện tượng dồn ứ ở các cửa bán vé bắt đầu xảy ra và đến hơn 10 giờ thì khu vực bán vé kẹt cứng người. Do lượng xe chưa kịp quay đầu, nhà xe chưa dám bán vé nên cả rừng người đứng nêm cứng ở nhà ga chờ mua. Trong khi đó, bến xe không dám điều xe buýt tăng cường giải tỏa khách vì nhà xe liên tục điện thoại báo xe đang lên, xin chờ. “Điều xe tăng cường phải làm lệnh vận chuyển, dán thông tin tuyến đi, xếp tài… mất cả tiếng. Xong thủ tục thì xe từ tỉnh lên nên họ không cho xe buýt tăng cường, thế là bến phải đền tiền cho hãng xe buýt. Do vậy, mong cô bác ráng chờ xe tỉnh lên” - ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây, nói.

Biển người xếp hàng mua vé ở Bến xe Miền Tây hôm 28-4. Ảnh: LĐ

Ở hướng về các tỉnh miền Tây còn có một lượng lớn người dân đi bằng xe máy, ô tô cá nhân dẫn đến cảnh quá tải ở khu vực cửa ngõ. Ùn ứ đã xảy ra từ sớm và đến khoảng 8 giờ cùng ngày đã xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. Tại vòng xoay An Lạc, dòng xe máy bị nêm cứng giữa các dòng xe khách, xe tải ở cả hai chiều. Nhiều người đi xe máy liều mình lao xe lên cúp trước đầu xe khách, xe tải để thoát đi. Trước tình trạng nguy hiểm này, CSGT phải liên tục cho xe máy vượt đèn đỏ ở ngã ba Trần Đại Nghĩa. Còn các dòng xe khách, xe tải thì được yêu cầu rẽ lên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Vậy nhưng dòng xe thoát qua vòng xoay An Lạc chưa đầy 2 km thì rơi ngay vào hai điểm ùn ứ ở hai đầu cầu Bình Điền. Trên mặt cầu Bình Điền liên tục diễn ra cảnh chen lấn hỗn loạn giữa xe máy với xe khách và xe tải.

Trong khi đó, ở cửa ngõ phía Đông chỉ xảy ra dồn ứ cục bộ trong khoảng thời gian ngắn tại trước khu vực Suối Tiên. Tương tự, tại Bến xe Miền Đông, lượng khách tăng hơn ngày thường song phần lớn hành khách đã mua vé trước nên không xảy ra quá căng thẳng trong việc xếp hàng mua vé.

Tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đã có hàng trăm người phải xếp hàng trong thời tiết oi bức hôm 28-4 để tìm tấm vé di chuyển khỏi Hà Nội. Trong khi đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, lượng xe ô tô đi khỏi Hà Nội tăng đột biến khiến tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bị ùn ứ kéo dài. Theo ghi nhận của PV, toàn bộ ba làn xe ô tô đều phải xếp hàng đi chậm. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, sau khi CSGT Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình hướng dẫn, phân luồng tình tình trạng ùn ứ mới được cải thiện.