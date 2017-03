Ùn tuyến du lịch, bến phà quá tải

Hành khách chủ yếu tập trung trên các tuyến từ TP.HCM đi Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thiết... Tại quầy vé của các hãng xe Thiên Phú, Kumho Samco có người đã chờ hàng giờ đồng hồ vẫn chưa mua được vé. Tình trạng “bao vây” quầy vé kéo dài đến gần hết buổi sáng mới giãn bớt.

“Do nhu cầu của hành khách tập trung chủ yếu đi đến các điểm vui chơi du lịch, các tuyến ngắn nên xảy ra tình trạng xếp hàng ở một số quầy vé. Nhưng về tổng thể, lượng khách đi lại trong dịp tết Dương lịch này cũng tương đương so với cùng kỳ và bến xe chưa phải tăng cường thêm xe” - ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, nói.

Một nhà xe hoạt động tại Bến xe Miền Đông cho biết thêm, nguyên nhân của việc xếp hàng như trên có phần xuất phát từ tình trạng kẹt xe ở khu vực Suối Tiên. Điều đó khiến các xe khách quay vòng về bến giải tỏa khách chậm.

Cảnh chen chúc mua vé xe ở Bến xe Miền Đông trong sáng 1-1-2011. Ảnh: MP

Dòng người chờ qua phà Cát Lái lúc 9 giờ 45 sáng 1-1. Ảnh: V.THUẬT

Việc kẹt xe ở khu vực Suối Tiên cũng gây ra cảnh quá tải ở bến phà Cát Lái, dù bến phà đã chủ động thuê thêm hai chiếc phà từ Bến Tre (cùng với sáu chiếc đang hoạt động tại bến) để phục vụ dịp tết Dương lịch. Điểm đặc biệt so với những năm trước là lượng ôtô tập trung qua phà Cát Lái năm nay tăng mạnh. Các xe phải nối đuôi trên liên tỉnh lộ 25B hàng km để chờ qua phà về Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Theo ông Trần Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp Phà Cát Lái, lượng khách năm nay tăng đến 40% so với năm ngoái và tăng 100% so với ngày thường. Do chiều đông khách theo hướng từ quận 2 (TP.HCM) về Nhơn Trạch (Đồng Nai) nên bến đã bỏ chuyến để quay vòng giải tỏa khách và tám chiếc phà hoạt động hết công suất (cứ khoảng 2 phút có một chuyến) nhưng đến 10 giờ cùng ngày, cảnh nối đuôi xếp hàng vẫn còn diễn ra.

Trên quốc lộ 1A và xa lộ Hà Nội, chúng tôi thấy Đội CSGT Rạch Chiếc liên tục tuần tra trên đường. Ngoài phân luồng, điều tiết giao thông, lực lượng CSGT của Đội Rạch Chiếc cũng xử phạt gần chục trường hợp xe buýt, xe khách dừng, đậu, đón trả khách không đúng nơi quy định. Khu vực cầu vượt Bình Phước, ngã tư Gò Dưa (Thủ Đức), ngã ba Vườn Lài-quốc lộ 1A (quận 12)… cũng thông thoáng. Đại úy Huỳnh Văn Cường, Phó Đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu, cho biết từ sáng sớm, các chiến sĩ của đội liên tục tuần tra trên đường nên tình hình giao thông luôn ổn định.

Tại cửa ngõ phía tây, Trung tá Lại Văn Ba, Đội trưởng Đội CSGT An Lạc, cho biết do lượng xe máy tăng mạnh nên ở các giao lộ xảy ra ùn ứ. Tuy nhiên, khi đơn vị điều thêm lực lượng để phân luồng thì tình trạng ùn ứ đã giảm.

M.PHONG - V.THUẬT