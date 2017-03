Ùn ứ giao thông cục bộ tại TP.HCM và Hà Nội

Ùn ứ ở cửa ngõ phía đông TP.HCM

Chiều 1-5, lượng xe từ các tỉnh bắt đầu đổ về TP.HCM qua cửa ngõ phía đông Sài Gòn khiến một số khu vực, các tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Trước Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, tình trạng ùn ứ đã diễn ra nhưng CSGT thường xuyên tuần tra giải tỏa nên không có chuyện tắc đường.

Trên tuyến xa lộ Hà Nội và quốc lộ 13, các phương tiện quá đông nên lưu thông khá chậm chạp. Trên đường Đinh Bộ Lĩnh, trước cổng Bến xe Miền Đông, đến 16 giờ 30 cùng ngày xe từ các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Thuận, Đà Lạt, Bà Rịa-Vũng Tàu… liên tiếp cập bến khiến tuyến đường từ quốc lộ 13 (đoạn qua ngã tư Bình Triệu) đến đường Đinh Bộ Lĩnh bị ùn tắc, các phương tiện chen lấn nhau chạy lên cả vỉa hè.

Một khách từ Bình Thuận về TP.HCM cho biết: “Kỳ nghỉ lễ năm nay có ùn tắc giao thông nhưng vẫn dễ thở hơn. Chúng tôi chỉ bị ùn tắc khi xe sắp vào bến”.

Khoảng 17 giờ chiều, xảy ra ùn tắc cục bộ (khoảng 500 m) từ ngã ba Lâm Viên đến Khu du lịch Suối Tiên.

Tại bến phà Cát Lái, từ 16 giờ hàng ngàn người xếp hàng dài khoảng 2-3 km phía bờ Đồng Nai và phải mất từ 30 phút đến 1 tiếng mới lên được phà.

Tới 19 giờ, lượng xe máy đã được giải tỏa nhưng ô tô vẫn xếp hàng dài hơn 3 km. Có khoảng 80.000 hành khách qua phà Cát Lái trong ngày 1-5. Ông Trần Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái, cho biết đã huy động 11 chiếc phà lớn nhưng vẫn không kịp giải tỏa hành khách.

Xe kẹt cứng trên đường vào cảng Cát Lái hướng từ Đồng Nai về quận 2, TP.HCM. Ảnh: DT

Ở vòng xoay ngã ba Vũng Tàu, Trung úy Vi Phan Thanh Tài, Tổ trưởng Chốt điều tiết giao thông tại đây, cho biết: “Cuối giờ chiều, xe đổ về hướng TP.HCM tăng gấp sáu lần ngày thường. Đặc biệt, xe máy và xe ô tô con chiếm số lượng lớn khiến đoạn đường trên kẹt xe cục bộ”.

Tại cửa ngõ phía tây, khu vực từ vòng xoay An Lạc cho đến ngã tư Bà Hom, từ Long An về vòng xoay An Lạc giao thông tương đối thoáng. Trung tá Lại Văn Ba, Đội trưởng Đội CSGT An Lạc, cho biết người đi chơi lễ về lại TP rải rác từ buổi trưa chứ không tập trung vào cuối ngày nên không ùn ứ ở cửa ngõ này.

Hà Nội, Phú Yên… tăng gấp đôi giá cước

Tại Hà Nội, từ 15 giờ, ô tô, xe máy nườm nượp quay trở lại Hà Nội làm QL21, QL1A, tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, QL5, QL2 chen chúc nhích từng mét một. Đặc biệt, tại đoạn Nam Định - Phủ Lý (Hà Nam), xe nằm nối đuôi kéo dài đến 5 km.

Các tuyến đường cửa ngõ như Giải Phóng, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng…, từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30 cũng chật ních xe là xe, ách tắc giao thông nghiêm trọng. Các xe khách từ Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An cập các bến đều “nhồi nhét” khách.

Em Bùi Thị Phượng (Nam Định) cho biết: Xe 40 chỗ ngồi nhưng nhà xe “nhét” đến hơn 80 người. Mỗi lần gần đến trạm tuần tra kiểm soát, nhà xe ép hành khách đang đứng phải tạm ngồi xuống, hết sức ngột ngạt, khó chịu.

Cửa ngõ phía tây của TP.HCM đến chiều 1-5 giao thông thông thoáng. Ảnh: G.NGHĨA

“Các nhà xe còn thoải mái đẩy giá lên gấp rưỡi, gấp đôi so với ngày thường nhưng chẳng thấy xe nào bị xử phạt cả” - một hành khách nói.

Tại Bình Định, ông Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn (Bình Định), cho biết trong ngày 1-5, bến xe này tăng cường thêm 30 chuyến xe chạy tuyến Quy Nhơn-TP.HCM nhưng vé đã bán hết cách đây hai tuần. Hàng trăm người không mua được vé vào TP.HCM.

Ở Phú Yên, bến xe liên tỉnh tăng gấp đôi đầu xe chạy tuyến Tuy Hòa-TP.HCM vẫn không phục vụ đủ nhu cầu.

Không mua được vé, từ chiều 1-5, dọc QL1A đoạn qua Phú Yên có hàng trăm người chờ đón xe và chấp nhận bị nhồi nhét, chịu trả giá cao gấp hai, ba lần so với ngày thường để có chỗ ngồi trên xe nhưng vẫn không đón được xe.

Ga Diêu Trì (Bình Định) và Ga Tuy Hòa (Phú Yên) cũng chỉ đáp ứng 50% nhu cầu của hành khách.

Xe buýt tê liệt vì tài xế ngưng việc Suối Tiên kẹt xe gần 2 giờ vì tai nạn giao thông. Từ 4 giờ 30 sáng 1-5 đến 10 giờ trưa cùng ngày, hoạt động vận chuyển hành khách xe buýt ở Cần Thơ bị đình trệ vì gần 70 tài xế, nhân viên bán vé thuộc Xí nghiệp Vận tải hành khách công cộng (Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Cần Thơ - công ty) đồng loạt ngưng việc tập thể để phản đối chủ trương khoán doanh thu của công ty. Công đoàn cam kết sẽ đề nghị lãnh đạo công ty tạm dừng triển khai khoán doanh thu, các tài xế, nhân viên bán vé mới quay lại làm việc. Sáng 1-5, xe đầu kéo container do Đinh Phú Dân (38 tuổi, quê Quảng Bình) điều khiển chạy về hướng TP.HCM đến đoạn Suối Tiên gây tai nạn cho một người đi xe máy cùng chiều, kéo lê khoảng 15 m làm thi thể nạn nhân biến dạng hoàn toàn và làm hai người khác bị thương. Vụ tai nạn gây kẹt xe nghiêm trọng tại khu vực này gần 2 giờ. Chiều 1-5, ùn ứ giao thông nhiều giờ liền trên QL1A tại hai đầu cầu Long Định (Tiền Giang) vì lượng ô tô qua cầu lớn, mặt cầu lại hẹp. Ở đoạn đường dẫn vào đường cao tốc Trung Lương cũng kẹt xe cục bộ. G.TUỆ - V.HOA - L.THANH 1.994 Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông bị công an xử lý từ ngày 29-4 đến 1-5. Công an cũng phát hiện 118 trường hợp tụ tập gây rối, tạm giữ 38 xe mô tô. Toàn TP xảy ra hơn 40 vụ va quẹt nhẹ. Có bốn vụ TNGT làm bốn người chết, hai người bị thương. Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67)

Công an TP.HCM

NHÓM PV - CTV