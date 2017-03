Ùn ùn trở lại Sài Gòn

Từ ngày mùng 4 tết người dân ở các tỉnh miền Tây đã đổ xô về TP.HCM. Do vậy tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến lưu thông từ Mỹ Thuận về TP.HCM đã xuất hiện cục bộ ở các trọng điểm như cầu Kênh Xáng, cầu An Hữu, ngã tư Đồng Tâm, ngã tư Cai Lậy. Chúng tôi đã triển khai cán bộ chiến sĩ trực 24/24 giờ ở các trọng điểm ùn tắc và kiên quyết điều tiết giao thông theo các phương án đã vạch ra trước tết (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin) nên không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài. Tuy nhiên, dù cố gắng đến mấy, từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tết hướng lưu thông từ Mỹ Thuận về TP.HCM số lượng phương tiện sẽ rất đông đúc, đặc biệt là xe máy nên khó tránh khỏi xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài ở những trọng điểm kẹt xe trên quốc lộ 1 A. Đại tá TRẦN HOÀI BẢO, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Tiền Giang