Ùn ùn về quê sáng mùng một Tết

(PLO)- Sáng 8-2 (tức mùng một tết), trong lúc nhiều tuyến đường ở TP.HCM vắng hoe thì đoạn quốc lộ 1A (từ vòng xoay ngã ba An Lạc (Bình Tân) về hướng tỉnh Long An xe cộ dày đặc do nhiều người về quê chúc Tết.