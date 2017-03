Ùn ùn về quê, tảo mộ gây ùn ứ giao thông

Khoảng 7 giờ ngày 28-1, xe máy, ôtô đổ về hướng ngã tư Gò Dưa (quốc lộ 1A-tỉnh lộ 43, quận Thủ Đức, TP.HCM) tăng đột biến làm giao thông trên đoạn đường từ Bến xe Miền Đông đến ngã tư này ùn ứ.

Ôtô sắp hàng trên cầu Bình Triệu

Sáng 28-1, lượng người về quê, tảo mộ tăng đột biến, xe máy có mặt trên đoạn đường từ Hàng Xanh qua cầu Bình Triệu tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Công an phải điều hai môtô với bốn chiến sĩ ra phối hợp cùng lực lượng thanh niên xung phong đi giải tỏa dòng xe ùn ứ.

Do số xe lưu thông ra hướng Thủ Đức qua cầu Bình Triệu quá đông nên mỗi khi đèn đỏ ở ngã tư Kha Vạn Cân-quốc lộ 13 bật lên thì cả hàng ôtô nối đuôi nằm chờ trên cầu. Một nhân viên ở Trạm thu phí cầu Bình Triệu nói: “Trong những ngày tới, tình trạng này dự báo sẽ tăng cao khi các cơ quan, công sở, xí nghiệp… chính thức nghỉ làm việc”.

Dòng xe kẹt cứng trên đường Đinh Bộ Lĩnh. (Ảnh chụp lúc 9 giờ 15 sáng 28-1) Ảnh: V.THUẬT

Trên đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ Bến xe Miền Đông đến ngã tư Bạch Đằng, xe máy ken chặt nhích từng chút một. Đoạn đường hơn 1 km nhưng người đi xe máy phải mất gần 30 phút mới thoát ra khỏi đoạn đường này.

Ở cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất, hướng từ sân bay ra vòng xoay Lăng Cha Cả (đường Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, quận Tân Bình) dòng xe bị tắc cục bộ do chẳng xe nào tuân thủ đèn tín hiệu giao thông ở vòng xoay, hàng loạt phương tiện chỉ biết đứng tại chỗ.

Ở cửa ngõ thành phố đi về miền Tây giao thông bình thường. Tuy nhiên, Trung tá Lại Văn Ba, Đội trưởng Đội CSGT An Lạc, dự báo chiều hôm nay (29-1), lượng xe máy đi qua cửa ngõ này sẽ tăng gấp 10 lần so với ngày thường, công an đã có phương án ứng phó để tránh kẹt xe.

Ở cửa ngõ về hướng Tây Ninh, xe lưu thông khá chậm vì lượng xe máy và ôtô tăng hơn gấp đôi. Một người dân đi xe máy từ vòng xoay Lăng Cha Cả đến ngã ba Tân Kỳ Tân Quý (khoảng 2 km) phải mất 45 phút.

Bến xe Miền Đông: Khách dễ dàng có vé xe

Trong ngày, lượng khách qua Bến xe Miền Đông giảm nhẹ (38.000 lượt khách, giảm gần 3.000 lượt khách so với ngày 27-1).

Hàng dài xe ôtô nối đuôi nhau trên cầu Bình Triệu 1 vào sáng 28-1. Ảnh: V.THUẬT

Các hãng xe như Chín Nghĩa, Thuận Thảo, Mai Linh, Phương Trang… chạy tuyến TP.HCM về các tỉnh miền Trung, miền Bắc đã mở quầy bán vé xe tết đi ngay dù trước đó, những hãng này dán thông báo: “Hết vé xe tết”. Tại hầu hết các quầy bán vé đi ngay về các tỉnh, thành Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Vinh…, hành khách dễ dàng mua vé mà không phải mất nhiều thời gian để chờ đợi.

Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, giải thích bến đã cho phép các hãng xe chủ động thuê thêm xe từ bên ngoài vào phục vụ hành khách (ngoài số xe đăng ký hoạt động tại bến), điều động xe từ các tuyến khác về khai thác và tổ chức bán vé trước nên việc đi lại của người dân thuận lợi hơn. Hiện bến chỉ huy động tám chiếc xe buýt tăng cường để “ráp” vô những xe không kịp quay vòng chứ không phải do khách tăng cao.

Tại Bến xe Miền Tây, ông Lê Công Tâm, Trưởng phòng Điều hành bến xe, cho hay lượng khách trong ngày 28-1 tăng nhẹ so với ngày 27-1 (26.600 lượt khách qua Bến xe Miền Tây ngày 27-1). “Do đặc thù, lượng khách về các tỉnh miền Tây thông qua bến chủ yếu dồn vào vài ngày cuối nên lúc này lượng khách qua bến xe vẫn chưa tăng nhiều” - ông Tâm nói.

Ga Sài Gòn cũng bước vào những ngày cao điểm với khoảng 18 đoàn tàu rời ga mỗi ngày. Năm nay, Ga Sài Gòn kiểm tra tên và số CMND của người đi tàu khá chặt. Những trường hợp vé không đúng tên và số CMND được xem là vé không hợp lệ và số lượng người đi tàu không đúng tên và số CMND khá nhiều. Ga yêu cầu khách trả lại vé và mua lại đúng chỗ vé trả ghi, điền đúng tên và số CMND của người đi tàu.

Ngày 28-1, Công an TP.HCM phối hợp cùng Thanh tra GTVT tung quân kiểm tra an toàn giao thông, trật tự tại các tuyến đường quanh khu vực Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, quốc lộ 13, quốc lộ 1A… Trong đợt cao điểm này, lực lượng chuyên ngành sẽ xử lý mạnh hành vi nhồi nhét khách, “xe dù”, “bến cóc”, lái xe uống rượu, bia… Tại các tuyến cửa ngõ TP, các đội CSGT, Thanh tra GTVT điều tiết giao thông từ xa, xử lý xe vi phạm để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài trên diện rộng.

NHÓM PV