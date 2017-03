Ủng hộ quy định thời hạn sở hữu chung cư

Đất của chủ đầu tư: Sở hữu căn hộ không thời hạn

Theo dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi, thời hạn sở hữu căn hộ được chia thành ba nhóm đối tượng khác nhau và thời hạn khác nhau, tùy thuộc vào nguồn gốc pháp lý của đất xây chung cư. Nếu đất do Nhà nước giao hoặc cho thuê để xây dựng nhà chung cư để bán, cho thuê thì thời hạn sở hữu căn hộ là 70 năm. Đất do Nhà nước cho thuê thì thời hạn sở hữu nhà chung cư bằng với thời hạn được cho thuê (thông thường ít hơn 70 năm - PV). Riêng đất do chủ đầu tư nhận chuyển nhượng hoặc có quyền sử dụng đất thì nhà chung cư sở hữu không thời hạn.